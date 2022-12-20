США отслеживают размещение российских войск в Беларуси, – Белый дом

США внимательно следят за взаимодействием России и Белоруссии в войне против Украины. В частности, Белый дом следит за размещением российских сил на белорусской территории.

По просьбе прокомментировать визит Путина в Минск, представитель Белого дома Карин Жан Пьер сказала, что США внимательно следят за ситуацией.

К теме Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина заставить Беларусь наступать на Украину, – ISW

Белый дом следит за стратегией России

Представитель администрации США сказала, что роль Беларуси в российской агрессии беспокоит Белый дом давно.

Она подчеркнула, что режим в Минске уже позволил Кремлю вести войну против Украины со своей территории, которую Россия использует в качестве плацдарма для своих войск.

Мы продолжаем внимательно следить за стратегией применения силы Россией. Это то, что мы делали и будем дальше делать, в том числе в Беларуси,

– сказала Карин Жан Пьер.

Она добавила, что США остаются в тесном контакте с Украиной, которая сейчас дает отпор российской агрессии.

Что известно о встречах Путина и Лукашенко