Россия стягивает значительные силы к админгранице Днепропетровщины

Российские войска активизировались возле админграницы с Днепропетровщиной и перебрасывают туда значительные силы, надеясь прорвать оборону. Украинские защитники сдерживают врага, уничтожая штурмовые группы еще на подступах к позициям.

Об этом рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков, передает 24 Канал.

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Россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину

Российские войска активно давят на административную границу с Днепропетровской областью, используя так называемую "серую зону" для накопления штурмовых групп.

По его словам, "серая зона" – это территория, которую ни одна из сторон не контролирует постоянно.

Для них это может быть 20 километров, для нас – 3 – 5 километров. Они пытаются подать это как информационную и психологическую операцию, показать давление на админграницу, но на самом деле там все гораздо сложнее,

– объяснил Волков.

Он отметил, что оккупанты сознательно стягивают значительные силы и делают ставку на прорыв в направлении Днепропетровщины, не жалея личного состава. Расстояния до украинских позиций разные – где-то километр, где-то больше, но давление является постоянным.

В то же время украинские защитники эффективно сдерживают врага.

Бывают дни, когда доходит один – два – три, пользуясь погодой или средствами РЭБ. Наша статистика очень эффективна – останавливаем их максимально еще на подступах,

– подчеркнул военный.

Волков добавил, что часто из вражеских групп в 20 – 30 человек не доходит ни один благодаря слаженной работе украинских защитников.