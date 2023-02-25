Готовят 16-17-летних к военной агрессии: как оккупанты насаждают идеологию войны на Донбассе

Российские захватчики развернули агитационную кампанию среди 16 – 17-летних подростков на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Так они пытаются склонить их к участию в войне, когда им исполнится 18 лет.

Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский. По его словам, оккупанты активно разворачивают агитационные кампании, чтобы люди шли на войну. Сейчас там не хватает мужского населения, поэтому масштабы мобилизации стали немного меньше.

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Там просто нет столько мужчин. Эта идеологическая кампания по мобилизации прежде всего рассчитана на 16 – 17 летних парней и девушек. Как мне говорили мои источники, мальчиков и девушек так гораздо легче сагитировать, чтобы они вступили в оккупационные войска,

– отметил Лисянский.

Парням, которым исполнится 18 лет, уже заберут на фронт. А 16-летним запрещают выезжать с временно оккупированных территорий.

Промывают детям "мозги"

Как отметил Лисянский, россияне насаждают детям свою идеологию. Она базируется на искажении исторических фактов. Оккупанты постоянно подчеркивают, что Украины никогда не было, а все территории – "на самом деле российские".

Впоследствии на этом фундаменте они рассказывают разные истории, как "фашисты убивали детей" и другой бред. Дети, которые в этом не разбираются, все это поглощают. У них формируется ненависть к украинцам и готовность идти воевать.

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Мой вывод – они готовят детей к войне. Готовят новое поколение к полномасштабной войне и насаждают саму идеологию войны,

– отметил Лисянский.

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