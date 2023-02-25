Про це 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський. За його словами, окупанти активно розгортають агітаційні кампанії, щоб люди йшли на війну. Зараз там бракує чоловічого населення, тому масштаби мобілізації стали дещо меншими.

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Там просто немає стільки чоловіків. Ця ідеологічна кампанія з мобілізації насамперед розрахована на 16 – 17 річних хлопців та дівчат. Як мені казали мої джерела, хлопчиків та дівчат так набагато легше загітувати, щоб вони вступили в окупаційні війська,

– зазначив Лисянський.

Хлопцям, яким виповниться 18 років у цьому році, вже заберуть на фронт. А 16-річним забороняють виїжджати з тимчасово окупованих територій.

Промивають дітям "мізки"

Як наголосив Лисянський, росіяни насаджують дітям свою ідеологію. Вона базується на викривленні історичних фактів. Окупанти постійно наголошують, що України ніколи не було, а усі території – "насправді російські".

Згодом на цьому фундаменті вони розповідають різні історії, як "фашисти вбивали дітей" та іншу маячню. Діти, які в цьому не розбираються, усе це поглинають. У них формується ненависть до українців та готовність йти воювати.

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Мій висновок – вони готують дітей до війни. Готують нове покоління до повномасштабної війни та насаджують саму ідеологію війни,

– зазначив Лисянський.

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