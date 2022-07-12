Оккупанты попали в многоквартирные дома в Торецком: жуткие фото

Донбасс остается под постоянными обстрелами российского врага. Не проходит и дня, когда бы местные жители не слышали взрывов.

Удар по многоквартирным домам в Торецком

Как и в других областях Украины, под атаки россиян попадает не военная инфраструктура, а гражданская. В основном это жилые дома.

Главное Ракетный обстрел Николаева и огромные потери оккупантов на войне: основное за 139 день войны

Так, враг на Донбассе продолжает цинично уничтожать гражданские здания и инфраструктуру.

ОТГ "Север" опубликовала кадры, на которых видны последствия обстрелов в Торецком – попали в многоквартирные дома. 12 июля российская армия ударила по этому месту.

Отмечается, что в настоящее время информации о погибших или раненых местных жителях нет.



Оккупанты попали в многоквартирные дома в Торецком / Фото из фейсбука ОТГ "Север"



Последствия удара российской ракетой по Торецкому / Фото из фейсбука ОТГ "Север"

В Луганской области некоторые районы уже почти не узнать

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз подчеркнул, что российские оккупанты наносят значительные разрушения жилью и инфраструктуре Луганщины. Армия противника даже не обращает на это внимания, ведь у них "на прицеле" якобы только военная инфраструктура.

По словам Гайдая, такие населенные пункты Луганской области, как Белогоровка или Верхнекаменское, уже почти не узнать. Но они, как и Рубежное раньше, никак не интересуют россиян.

Обратите внимание – В Донецке взорвали склад боеприпасов: смотрите видео