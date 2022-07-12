Оккупанты попали в многоквартирные дома в Торецком: жуткие фото
Источник:ОТГ "Север"
Донбасс остается под постоянными обстрелами российского врага. Не проходит и дня, когда бы местные жители не слышали взрывов.
Удар по многоквартирным домам в Торецком
Как и в других областях Украины, под атаки россиян попадает не военная инфраструктура, а гражданская. В основном это жилые дома.
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Так, враг на Донбассе продолжает цинично уничтожать гражданские здания и инфраструктуру.
ОТГ "Север" опубликовала кадры, на которых видны последствия обстрелов в Торецком – попали в многоквартирные дома. 12 июля российская армия ударила по этому месту.
Отмечается, что в настоящее время информации о погибших или раненых местных жителях нет.
Оккупанты попали в многоквартирные дома в Торецком / Фото из фейсбука ОТГ "Север"
Последствия удара российской ракетой по Торецкому / Фото из фейсбука ОТГ "Север"
В Луганской области некоторые районы уже почти не узнать
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз подчеркнул, что российские оккупанты наносят значительные разрушения жилью и инфраструктуре Луганщины. Армия противника даже не обращает на это внимания, ведь у них "на прицеле" якобы только военная инфраструктура.
По словам Гайдая, такие населенные пункты Луганской области, как Белогоровка или Верхнекаменское, уже почти не узнать. Но они, как и Рубежное раньше, никак не интересуют россиян.
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