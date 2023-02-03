Об этом 24 Каналу рассказал социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской пропаганде Дмитрий Громаков. По его словам, россияне не имеют цели отстроить Луганскую и Донецкую области.

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Почему россияне точат зубы на Донбассе

Дмитрий Громаков рассказал, что говорится о создании своеобразной санитарной границы из Донецкой и Луганской областей. Эти территории будут полностью разрушены и непригодны для какой-то жизни.

Они должны стать так называемой 38 параллелью как между Южной и Северной Кореями, где будет невозможно жить,

– объяснил он.

По его словам, россияне не позволят что-либо строить или восстанавливать.

"Украина также не сможет там ничего строить, потому что всегда будет угроза разрушения этого всего", – подчеркнул социолог.

По его мнению, никакого стратегического значения россияне не вкладывают в столь желаемые для них территории Донбасса.

Почему Донбасс станет поперек горла России

Дмитрий Громаков подчеркнул, что Россия готова только принять Луганскую и Донецкую области в качестве субъектов федерации. Впрочем, об их развитии в ее составе вообще не говорится.

По его словам, ситуация как раз противоположная.

Эти территории начинают играть ту же роль, которую они играли и раньше - дикое поле, разграничивающее между собой Восточный и Западный миры,

– прокомментировал социолог.

Такого же мнения придерживаются и российские пропагандисты.

"Ибо не будет возможности у России развивать эти территории", – сосредоточил внимание он.

Так что ничего хорошего от захвата Россией украинского Донбасса ожидать, безусловно, не следует.

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