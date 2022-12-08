Танковая армия и окопы: разведка Британии оценила оборону России на Донбассе

Россия завершила обустройство системы траншей между Сватово Луганской области и российской границей. Вдоль линии обороны дислоцированы подразделения 1-й гвардейской танковой армии страны-террористки.

Разведка Британии сообщает, что Россия завершила обустройство почти непрерывной системы траншей длиной в Сватове на Луганщине и российской границей. Линия обороны оккупантов протяженностью 60 километров.

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Что известно об обороне оккпантов в Луганской области

По данным британской разведки, вдоль российской линии обороны в районе Сватового дислоцированы подразделения 1-й гвардейской танковой армии РФ.

В разведке добавили, что эти подразделения понесли тяжелые потери во время побега из Харьковской области в сентябре 2022 года. Так что, вероятно, частично их усилили мобилизованные резервисты. При этом ее численность остается значительно ниже заявленной (заявленная численность – более 25 000 человек).

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