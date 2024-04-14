Однако перед началом полномасштабного вторжения это направление не имело соответствующих укреплений, что позволило врагу пересечь границу с Беларусью и дойти до Бучи и Гостомеля. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан предположил в разговоре с 24 Каналом, каким было бы наступление россиян в феврале 2022 года.

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Тогда бы такого не было

Полковник запаса ВСУ уверен, что если бы фортификационные сооружения были развернуты на линии границы с Беларусью до полномасштабного вторжения, не было бы самого вторжения.

Есть определенные моменты, которые просчитываются. Россияне бы просто не планировали заход на территорию Украины со стороны Беларуси,

– заметил он.

В таком случае оккупанты, по мнению военного эксперта, двигались бы со стороны Донбасса. Там украинские силы отстроили не одну линию обороны, а три. Россияне до сих пор не могут дойти до второй линии обороны – до Карловки и Курахового. Третья линия в районе Покровска и Доброполья.

"Тогда бы не было как такового широкомасштабного вторжения. Были бы боевые действия на Донбассе с попыткой выйти на сухопутный коридор и захватить его", – объяснил Роман Свитан.

Что происходит на Донецком направлении: смотрите на карте

Обратите внимание! Александр Лукашенко, объясняя, почему Беларусь не вступает в войну с Украиной, отметил, что это "ничего бы не дало". Мол, граница с Беларусью забаррикадирована так мощно, что белорусские войска даже не смогут к ней подойти. По его словам, "граница полностью заминирована и забетонирована" и здесь сконцентрировано 120 тысяч украинских военных. Также Лукашенко почему-то предположил, что Украина планирует поставить на границе с Беларусью французских военных.

Ситуация в Донецкой области