Проте перед початком повномасштабного вторгнення цей напрямок не мав відповідних укріплень, що дозволило ворогу перетнути кордон з Білоруссю і дійти до Бучі та Гостомеля. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан припустив у розмові з 24 Каналом, яким був би наступ росіян у лютому 2022 року.

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Тоді б такого не було

Полковник запасу ЗСУ впевнений, що якби фортифікаційні споруди були розгорнуті на лінії кордону з Білоруссю до повномасштабного вторгнення, не було самого вторгнення.

Є певні моменти, які прораховуються. Росіяни б просто не планували заходження на територію України з боку Білорусі,

– зауважив він..

У такому разі окупанти, на думку військового експерта, рухались би з боку Донбасу. Там українські сили відбудували не одну лінія оборони, а три. Росіяни досі не можуть дійти до другої лінії оборони – до Карлівки та Курахового. Третя лінія в районі Покровська та Добропілля.

"Тоді б не було як такого широкомасштабного вторгнення. Були б бойові дії на Донбасі зі спробою вийти на сухопутний коридор та захопити його", – пояснив Роман Світан.

Що відбувається на Донецькому напрямку: дивіться на карті

Зверніть увагу! Алєксандр Лукашенко, пояснюючи, чому Білорусь не вступає у війну з Україною, зазначив, що це "нічого б не дало". Мовляв, кордон з Білоруссю забарикадований так потужно, що білоруські війська навіть не зможуть до нього підійти. За його словами, "кордон повністю замінований і забетонований" і тут сконцентровано 120 тисяч українських військових. Також Лукашенко чомусь припустив, що Україна планує поставити на кордоні з Білоруссю французьких військових.

Ситуація у Донецькі області