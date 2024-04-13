У Міноборони наголосили, що там тривають інтенсивні бої. Водночас найгарячішим і досі лишається ситуація на всьому Бахмутському напрямку.

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Богданівка лишається під контролем України

У Міністерстві оборони наголосили, що вночі 13 квітня штурмові групи ворога пробилися на північну околицю села. Однак наразі ситуація перебуває під контролем наших захисників.

Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів,

– зауважили в Міноборони.

Там закликали громадян орієнтуватися тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України.

Зверніть увагу! Аналітики DeepState 12 квітня у своєму звіті про ситуацію на фронті наголосили, що росіяни повністю захопили Богданівку. Як підтвердження експерти наводили відео з невдалою спробою відбити частину села у ворога.

У районі Богданівки йдуть активні бої