Соледар держится: горячее видео с позиций 93 бригады

На Донецком направлении продолжаются самые ожесточенные бои. Однако защитники Украины не намерены без боя отдавать ни единого клочка государства и наносят врагу потери.

То, как уничтожают врага, показали бойцы 93-й бригады "Холодный Яр". А также рассказали, как россияне "разбирают" завод "Артемсоль" и беспорядочно ведут огонь по городу Соли.

Интересно Данилов опроверг слова Милли о потерях Украины в 100 тысяч убитыми и ранеными

Оккупанты стреляют хаотично

Военнослужащий Украины отметил, что, по его мнению, оккупанты стреляют хаотично, ведь не имеют такой корректировки, как у ВСУ.

Их много очень. И они сыпят куда попало, даже в уже разрушенные цели. Им все равно, лишь бы поставить галочку "Мы выстрелили",

– рассказал военный.

Другой военный поделился, что часто оккупанты обстреливают и дороги в городе. Эти обстрелы наши военные называют "беспокоящим огнем". В целом украинские позиции оккупанты обстреливают из:

минометов,

танков,

Градов,

ствольной артиллерии.

Также постоянно подвозят и накапливают пехоту, однако, по словам военного, это обычно маломотивированные россияне. Иногда на усиление приходят военные из состава ЧВК "Вагнера". Как подчеркнул военный, очень ощутимо, когда работают профессионально подготовленные враги, а когда мобилизовано "мясо".

Периодически враг пытается обнаружить слабые места украинских сил и проводить штурмовые действия. Однако, по словам военного, украинцам удается успешно эти штурмовые действия "тушить" и отбивать атаки врага.

Мы позиции не сдаем, держим. Соледар стоит, Соледар за нами,

– сказал он.

Поделились военные и тем, что, к сожалению, среди местных, едва ли не ежеминутно находящихся под обстрелами оккупантов уже более 8 месяцев, до сих пор есть те, кто ждет прихода "русского мира".

Психологическое здоровье крайне важно

Военнослужащий из Львова также подчеркнул необходимость не только физической реабилитации военных, но и психологической.

Присоединилось больше психологов к работе с людьми. Работа психологов очень важна, потому что ментальное здоровье не менее важно, чем физическое. На это нужно обращать внимание и я стараюсь с этим работать,

– рассказал он.

Сейчас же военнослужащий собственные чувства от обстрелов и наступления врага пытается "контейнеровать" в себе и планирует разбираться с ними после войны. Это рекомендует делать и другим воинам: "Нам всем нужно будет после войны очень долго над этим всем работать. И обязательно над этим нужно работать, потому что потом это будет иметь плохие последствия. Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, над этим нужно работать".

А пока идет война и наступает враг, он пытается себя морально не расшатывать. Именно это позволяет оставаться собранным и отвечать за людей.

Украинские военные обороняют Соледар: видео

Что происходит на фронте: последние новости

Как сообщали в Генштабе, без существенных изменений в настоящее время обстановка только на Волынском и Полесском направлениях. На других враг стреляет из всего спектра вооружения.

По состоянию на утро 17 ноября в Генштабе также сообщили, что за последние сутки ликвидировали еще 400 россиян, так что общее количество ликвидированных теперь составляет 83 110 захватчиков.

Также украинская армия постоянно наносит ущерб оккупантам и на временно оккупированных территориях. 16 ноября стало известно, что они повредили важный для врага мост в Запорожской области.

Достойно внимания – актуально о потерях России: смотрите видео