Украина имела успехи в двух направлениях – продвинулась ли Россия: обновлены отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 2 сентября. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте

Украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции к северо-востоку от города Сумы . Согласно геолокационному видео, опубликованному 1 сентября, украинские войска подняли флаг в Могрице, что свидетельствует о том, что ВСУ контролируют этот населенный пункт, вопреки заявлениям России. В то же время российские войска недавно провели операцию по проникновению к юго-востоку от города Сумы. Украинские войска нанесли удар по российской позиции к западу от Рясного, согласно геолокационному видео, опубликованному 2 сентября, после того, что ISW оценивает как операцию по проникновению.

. Согласно геолокационному видео, опубликованному 1 сентября, украинские войска подняли флаг в Могрице, что свидетельствует о том, что ВСУ контролируют этот населенный пункт, вопреки заявлениям России. В то же время российские войска недавно провели операцию по проникновению к юго-востоку от города Сумы. Украинские войска нанесли удар по российской позиции к западу от Рясного, согласно геолокационному видео, опубликованному 2 сентября, после того, что ISW оценивает как операцию по проникновению. Оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области и в направлении Большого Бурлука 1 и 2 сентября, но не продвинулись.

и в направлении 1 и 2 сентября, но не продвинулись. 2 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском и Боровском направлениях , но также не продвинулись вперед. Россияне продолжают попытки укрепить и расширить плацдарм на левом берегу реки Оскол, чтобы обеспечить дальнейшее проникновение в Купянск.

, но также не продвинулись вперед. Россияне продолжают попытки укрепить и расширить плацдарм на левом берегу реки Оскол, чтобы обеспечить дальнейшее проникновение в Купянск. Украина недавно нанесла поражение российской операции по проникновению на Славянском направлении . Украинские войска захватили российских военнослужащих во время операций по зачистке в Николаевке.

. Украинские войска захватили российских военнослужащих во время операций по зачистке в Николаевке. Россияне недавно продвинулись в Константиновке.

Какова ситуация на фронте / Карты ISW

Украинские войска недавно удерживали позиции или продвигались в тактическом районе Доброполья . Оккупанты же выделяют значительные ресурсы на свои действия на этом направлении, неоднократно осуществляя дорогостоящие и в основном неудачные механизированные атаки.

. Оккупанты же выделяют значительные ресурсы на свои действия на этом направлении, неоднократно осуществляя дорогостоящие и в основном неудачные механизированные атаки. 1 сентября российский военный блогер заявил, что российские войска проводили наземные операции на Покровском направлении , но ISW не обнаружила доказательств продвижения российских войск.

, но ISW не обнаружила доказательств продвижения российских войск. 1 и 2 сентября российские войска продолжали наступательные операции на Новопавловском направлении , но не продвигались.

, но не продвигались. 2 сентября ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности на Александровском направлении .

. Российские войска продолжали наступательные операции на Гуляйпольском направлении 1 и 2 сентября, но не продвинулись вперед.

1 и 2 сентября, но не продвинулись вперед. Аналогичная ситуация наблюдалась и на западе Запорожской области . Россияне не продвинулись там, поскольку украинские войска контратаковали к западу от Орехова.

. Россияне не продвинулись там, поскольку украинские войска контратаковали к западу от Орехова. Ни российские, ни украинские войска не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 2 сентября.

К слову, Путин приказал российской армии полностью захватить Донецкую область до конца 2026 года. Но в военном руководстве считают этот срок нереалистичным и просят перенести дедлайн на 31 марта 2027 года.

В то же время, по словам заместителя главы Офиса президента Павла Палисы, Россия вряд ли сможет выполнить какой-либо из этих планов.