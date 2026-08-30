Военные просят продлить крайний срок для захвата Донбасса до 31 марта 2027 года. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Сможет ли Россия захватить Донбасс до конца марта 2027 года?

Палиса отметил, что, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте, российские войска вряд ли смогут выполнить какой-либо из этих сроков – ни к декабрю 2026 года, ни к марту 2027-го.

Начиная с 2022 года президент России Владимир Путин 15 раз устанавливал для российской армии различные сроки захвата всего Донбасса, однако ни одного из них российские войска не соблюли.

В Институте изучения войны также оценивают сроки, которые Кремль устанавливает для достижения своих военных целей, как нереалистичные. По оценке ISW, Россия с большой вероятностью не сможет захватить весь Донбасс до конца 2026 года, если вообще сможет это сделать.

Напомним, что, по словам Палисы, российское военное командование получило от Кремля задание подготовить несколько вариантов возможной операции в направлении Киева и Чернигова. В то же время наступательных группировок на севере Украины пока не зафиксировано.

Россия также не отказалась от планов создать буферные зоны в Харьковской, Сумской и части Черниговской областей.

Отдельно Палиса отметил, что темпы наступления российских войск снижаются, а украинские силы добиваются определенных успехов на отдельных участках фронта.