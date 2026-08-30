Військові просять продовжити дедлайн для захоплення Донбасу до 31 березня 2027 року. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Чи зможе Росія захопити Донбас до кінця березня 2027 року?

Паліса зазначив, що з огляду на нинішню ситуацію на фронті російські війська навряд чи зможуть виконати жоден із цих дедлайнів – ані до грудня 2026 року, ані до березня 2027-го.

Починаючи з 2022 року, президент Росії Володимир Путін 15 разів встановлював для російської армії різні терміни захоплення всього Донбасу, однак жодного з них російські війська не дотрималися.

В Інституті вивчення війни теж оцінюють терміни, які Кремль встановлює для досягнення своїх військових цілей, як нереалістичні. За оцінкою ISW, Росія з великою ймовірністю не зможе захопити весь Донбас до кінця 2026 року, якщо взагалі зможе це зробити.

Нагадаємо, що, за словами Паліси, російське військове командування отримало від Кремля завдання підготувати кілька варіантів можливої операції у напрямку Києва та Чернігова. Водночас наступальних угруповань на півночі України наразі не зафіксовано.

Росія також не відмовилася від планів створити буферні зони на Харківщині, Сумщині та частині Чернігівщини.

Окремо Паліса зазначив, що темпи наступу російських військ падають, а українські сили мають певні успіхи на окремих ділянках фронту.