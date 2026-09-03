Про це повідомляє ISW.
Яка ситуація на фронті
- Українські війська нещодавно просунулися або утримували позиції на північний схід від міста Суми. Згідно з геолокаційним відео, опублікованим 1 вересня, українські війська підняли прапор у Могриці, що свідчить про те, що ЗСУ контролюють цей населений пункт, всупереч заявам Росії. Водночас російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації на південний схід від міста Суми. Українські війська завдали удару по російській позиції на захід від Рясного, згідно з геолокаційним відео, опублікованим 2 вересня, після того, що ISW оцінює як місію з інфільтрації.
- Окупанти продовжували наступальні операції на півночі Харківської області та в напрямку Великого Бурлука 1 та 2 вересня, але не просунулися.
- 2 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському та Борівському напрямках, але теж не просунулися вперед. Росіяни продовжують спроби укріпити та розширити плацдарм на лівому березі річки Оскіл, щоб забезпечити подальше проникнення до Куп'янська.
- Україна нещодавно завдала поразки російській місії з проникнення на Слов'янському напрямку. Українські війська захопили російських військовослужбовців під час операцій з зачистки в Миколаївці.
- Росіяни нещодавно просунулися в Костянтинівці.
Якка ситуація на фронті / Карти ISW
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- Українські війська нещодавно утримували позиції або просувалися в тактичному районі Добропілля. Окупанти ж виділяють значні ресурси на свої зусилля на цьому напрямку, неодноразово здійснюючи дороговартісні та здебільшого невдалі механізовані атаки.
- 1 вересня російський мілблогер заявив, що російські війська проводили наземні операції на Покровському напрямку, але ISW не виявила доказів просування російських військ.
- 1 та 2 вересня російські війська продовжували наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просувалися.
- 2 вересня ні українські, ні російські війська не повідомляли про наземну активність на Олександрівському напрямку.
- Російські війська продовжували наступальні операції на Гуляйпільському напрямку 1 та 2 вересня, але не просунулися вперед.
- Аналогічно було й на заході Запорізької області. Росіяни не просунулися там, оскільки українські війська контратакували на захід від Оріхова.
- Ні російські, ні українські війська не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 2 вересня.
До слова, Путін наказав російській армії повністю захопити Донецьку область до кінця 2026 року. Але у військовому керівництві вважають цей термін нереалістичним і просять перенести дедлайн до 31 березня 2027 року.
Водночас, за словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, Росія навряд чи зможе виконати будь-який із цих планів.