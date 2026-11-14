ВСУ продвигаются – или успехи у оккупантов: обновленный отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 13 ноября. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте

13 ноября российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северу от города Сумы , однако ISW не зафиксировал никаких доказательств продвижения российских сил.

, однако ISW не зафиксировал никаких доказательств продвижения российских сил. Оккупанты недавно предприняли попытку проникновения к северо-востоку от Харькова , в то время как украинские силы продвинулись вперед или удержали свои позиции к северо-западу от города. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 12 ноября, ВСУ нанесли удар по российской позиции в юго-восточной части села Покаляное (к северо-востоку от Харькова) – предположительно, после того, как российские силы предприняли попытку проникновения. 12 ноября украинский военный источник сообщил, что российские войска не контролируют полностью населенный пункт Козача Лопань (к северо-западу от Харькова), несмотря на заявления российской стороны об обратном. А 13 ноября министерство обороны России заявило, что российские войска якобы захватили село Котовка (к северо-востоку от Харькова).

, в то время как украинские силы продвинулись вперед или удержали свои позиции к северо-западу от города. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 12 ноября, ВСУ нанесли удар по российской позиции в юго-восточной части села Покаляное (к северо-востоку от Харькова) – предположительно, после того, как российские силы предприняли попытку проникновения. 12 ноября украинский военный источник сообщил, что российские войска не контролируют полностью населенный пункт Козача Лопань (к северо-западу от Харькова), несмотря на заявления российской стороны об обратном. А 13 ноября министерство обороны России заявило, что российские войска якобы захватили село Котовка (к северо-востоку от Харькова). Украинские силы недавно продвинулись вперед или удержали позиции к северо-востоку от поселка Большой Бурлук. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 12 ноября, российские войска нанесли удар по позициям ВСУ к югу от села Купино. Это свидетельствует о том, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции в этом районе, несмотря на утверждения россиян об обратном.

Какова ситуация на фронте / ISW

Захватчики недавно предприняли попытку проникновения к югу от города Купянск . Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают российских военнослужащих, действующих к западу от Купянска-Вузлового. По оценке ISW, это стало следствием российской операции по проникновению в тыл.

. Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают российских военнослужащих, действующих к западу от Купянска-Вузлового. По оценке ISW, это стало следствием российской операции по проникновению в тыл. Россияне проводили ограниченные наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от Лимана , но не продвинулись, поскольку украинские воины осуществили контратаку.

, но не продвинулись, поскольку украинские воины осуществили контратаку. Украинские силы недавно продвинулись вблизи Славянска в западной части Пискуновки.

в западной части Пискуновки. 12 и 13 ноября российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и западу от Константиновки , а также в пределах самого города, однако не добились продвижения.

, а также в пределах самого города, однако не добились продвижения. Недавно российские войска провели операции по проникновению к северо-востоку и юго-западу от Доброполья . На геолокационных кадрах, опубликованных 13 ноября, видно, как российские военные устанавливают флаги в западной части Шиловки (к юго-западу от Доброполья). По оценке ISW, это стало результатом операций по проникновению. Украинские силы также нанесли удар по российской позиции в районе Рубежного (к северо-востоку от Доброполья). Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 13 ноября, это произошло после операции, которую ISW оценивает как попытку проникновения небольших групп. По имеющимся данным, российские войска недавно провели механизированный штурм к северо-востоку от Доброполья. Сообщается также, что оккупанты перебрасывают больше тяжелой техники на Добропольское направление, потому что отдают приоритет наступательным операциям в этом районе и стремятся воспользоваться сезонными погодными условиями.

. На геолокационных кадрах, опубликованных 13 ноября, видно, как российские военные устанавливают флаги в западной части Шиловки (к юго-западу от Доброполья). По оценке ISW, это стало результатом операций по проникновению. Украинские силы также нанесли удар по российской позиции в районе Рубежного (к северо-востоку от Доброполья). Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 13 ноября, это произошло после операции, которую ISW оценивает как попытку проникновения небольших групп. По имеющимся данным, российские войска недавно провели механизированный штурм к северо-востоку от Доброполья. Сообщается также, что оккупанты перебрасывают больше тяжелой техники на Добропольское направление, потому что отдают приоритет наступательным операциям в этом районе и стремятся воспользоваться сезонными погодными условиями. Украинские войска недавно продвинулись к югу от Новопавловки . 12 ноября российский "военкор" признал, что силы ВСУ добрались до окраин Дачного, что указывает на продвижение Украины к северу от этого населенного пункта. С 22 апреля 2026 года ISW не фиксировал никаких признаков присутствия российских войск к северу от Дачного.

. 12 ноября российский "военкор" признал, что силы ВСУ добрались до окраин Дачного, что указывает на продвижение Украины к северу от этого населенного пункта. С 22 апреля 2026 года ISW не фиксировал никаких признаков присутствия российских войск к северу от Дачного. 13 ноября ни российские, ни украинские войска не сообщали о проведении наземных операций на Александровском направлении .

. 12 и 13 ноября российские войска продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении , однако продвинуться им не удалось.

, однако продвинуться им не удалось. Недавно российские войска предприняли попытку проникновения к северо-западу от Орехова. Согласно кадрам, опубликованным 12–13 ноября, украинские силы нанесли удар по российской позиции к югу от Лукьяновского, вероятно, уже после того, как российские войска попытались проникнуть в этот район.

К слову, накануне аналитики ISW сообщали, что враг недавно продвинулся к северо-востоку от Лимана и провел инфильтрационные операции к северо-востоку и юго-востоку от города. В то же время украинские силы сохраняют оперативную инициативу на этом участке, несмотря на тактические перемещения россиян.