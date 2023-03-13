ВСУ отразили 102 атаки, россияне не могут захватить Бахмут: карта боевых действий за 13 марта
Ситуация на фронте динамичная и ВСУ продолжают отражать попытки наступления оккупантов вблизи Бахмута. Российские войска не оставляют попыток захватить город-крепость.
Как выглядит карта боевых действий анализировал 24 Канал. В Генштабе ВСУ утром 13 марта сообщают, что целью России в дальнейшем остается оккупация Украины.
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Россия ведет наступление на 5 направлениях
Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных направлениях.
Карта боевых действий в УкраинеЗа минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов с РСЗО.
Какая ситуация на направлениях
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменное.
Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Северск и Спорное Донецкой области.
Россияне вели наступление в районе Двуречной: карта
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Также наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка и Ивановское.
Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
Карта боевых действий в районе Бахмута
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа.
Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Острое, Победа, Угледар, Времовка и Нескучное Донецкой области.
Карта боевых действий на Авдеевском направлении
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка в Херсонской и Тамарино и Очаков в Николаевской области.На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено.
Продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Волфино Сумской области и Стрелечья, Малые Проходы, Красное, Большой Бурлук и Бологовка Харьковской области.
Силы обороны ударили по оккупантам
- В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов – по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.
Враг прорывается к Бахмуту: карта боевых действий по состоянию на 13 марта – видео 24 канала