ВСУ продвинулись на одном из направлений – имела ли успехи Россия: отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 18 августа. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW. Какова ситуация на фронте Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на севере Сумской области 17 и 18 августа, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали в этом районе. По словам российских военных блогеров, это произошло вблизи Могрицы и Садков.

17 и 18 августа, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали в этом районе. По словам российских военных блогеров, это произошло вблизи Могрицы и Садков. Оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, в направлении Большого Бурлука и на Купянском направлении , но успехов не добились.

направлении и на , но успехов не добились. Недавно украинские войска продвинулись на Боровском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 15 августа, показывают, что российские войска нанесли удар по украинской позиции к северу от Новомихайловки (к юго-востоку от Боровой), что свидетельствует о недавнем продвижении ВСУ в этом районе.

. Геолокационные кадры, опубликованные 15 августа, показывают, что российские войска нанесли удар по украинской позиции к северу от Новомихайловки (к юго-востоку от Боровой), что свидетельствует о недавнем продвижении ВСУ в этом районе. Сообщается, что украинские войска недавно очистили Лиман от российских диверсантов. Аналитики пишут, что оккупанты проникли на северо-восток и юго-восток Лимана в течение последних нескольких месяцев, но сейчас они остаются лишь в юго-восточном районе, что свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, очистили северную и центральную часть города. Российские войска продолжают попытки продвижения в этом направлении и заявляют якобы о захвате Орехуватки и Юрковки, подтверждений чему нет. Ситуация на фронте / Карты ISW Российские войска, вероятно, закрепились на некоторых позициях в Константиновке , куда они ранее проникли. Геолокационные кадры, опубликованные в период с 6 по 18 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты расширили передний край зоны боевых действий в восточной и центральной частях Константиновки.

, куда они ранее проникли. Геолокационные кадры, опубликованные в период с 6 по 18 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты расширили передний край зоны боевых действий в восточной и центральной частях Константиновки. Российские войска недавно провели операцию по проникновению в районе Доброполья . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 августа, показывают двух российских военнослужащих, поднимающих флаги в двух районах Краснополья после того, что, по оценкам ISW, было операцией по проникновению российских войск.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 августа, показывают двух российских военнослужащих, поднимающих флаги в двух районах Краснополья после того, что, по оценкам ISW, было операцией по проникновению российских войск. Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на Покровском, Новопавловском и Александровском направлениях 17 и 18 августа, но не продвигались вперед.

17 и 18 августа, но не продвигались вперед. Аналогичная ситуация и на Гуляйпольском направлении . Там украинские войска контратаковали.

. Там украинские войска контратаковали. Россия продолжала наступательные операции на западе Запорожской области 17 и 18 августа, но не добилась подтвержденных продвижений. Напомним, что из-за усиления российских обстрелов и постоянной угрозы для мирного населения в Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов. Речь идет о Николаевской, Петропавловской и Украинской общинах в Синельниковском районе.