19 августа, 07:14
ВСУ продвинулись на одном из направлений – имела ли успехи Россия: отчет и карты ISW
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 18 августа. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Об этом сообщает ISW.
Какова ситуация на фронте
- Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на севере Сумской области 17 и 18 августа, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали в этом районе. По словам российских военных блогеров, это произошло вблизи Могрицы и Садков.
- Оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, в направлении Большого Бурлука и на Купянском направлении, но успехов не добились.
- Недавно украинские войска продвинулись на Боровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 15 августа, показывают, что российские войска нанесли удар по украинской позиции к северу от Новомихайловки (к юго-востоку от Боровой), что свидетельствует о недавнем продвижении ВСУ в этом районе.
- Сообщается, что украинские войска недавно очистили Лиман от российских диверсантов. Аналитики пишут, что оккупанты проникли на северо-восток и юго-восток Лимана в течение последних нескольких месяцев, но сейчас они остаются лишь в юго-восточном районе, что свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, очистили северную и центральную часть города. Российские войска продолжают попытки продвижения в этом направлении и заявляют якобы о захвате Орехуватки и Юрковки, подтверждений чему нет.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Российские войска, вероятно, закрепились на некоторых позициях в Константиновке, куда они ранее проникли. Геолокационные кадры, опубликованные в период с 6 по 18 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты расширили передний край зоны боевых действий в восточной и центральной частях Константиновки.
- Российские войска недавно провели операцию по проникновению в районе Доброполья. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 18 августа, показывают двух российских военнослужащих, поднимающих флаги в двух районах Краснополья после того, что, по оценкам ISW, было операцией по проникновению российских войск.
- Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на Покровском, Новопавловском и Александровском направлениях 17 и 18 августа, но не продвигались вперед.
- Аналогичная ситуация и на Гуляйпольском направлении. Там украинские войска контратаковали.
- Россия продолжала наступательные операции на западе Запорожской области 17 и 18 августа, но не добилась подтвержденных продвижений.
Напомним, что из-за усиления российских обстрелов и постоянной угрозы для мирного населения в Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов. Речь идет о Николаевской, Петропавловской и Украинской общинах в Синельниковском районе.