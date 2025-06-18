Как россияне прут на Сумщину и Покровск и что из этого получается

Продолжаются активные боевые действия практически по всему периметру тактического вклинивания россиян в приграничье Сумской области. Вражеская группировка войск "Север" активно стремится расширить его благодаря интенсивным атакующим и штурмовым действиям подразделений из состава своей Курской группы войск.

Ситуация на Сумском направлении

Противник активно пытается прорваться в направлении населенного пункта Варачино со стороны Алексеевки силами перегруппированных сюда штурмовых подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты во взаимодействии со штурмовыми подразделениями 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии, 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса и 1443-го мотострелкового полка "мобилизационного резерва". Имел продвижение на юго-запад от села. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Силами 155-й ОБрМП, при поддержке 9-го МСП 18-й МСД и 1443-го МСП, противник пытается наступать в том же направлении и со стороны Новониколаевки. Ему удалось выйти на ближние подступы к селу Варачино с запада.

В то же время к востоку от села атакуют штурмовые подразделения 83-й и 11-й отдельных десантно-штурмовых бригад россиян, которые действуют со стороны Яблоновки.

Также продолжаются ожесточенные бои за Юнаковку, где подразделения российской 106-й воздушно-десантной дивизии понесли довольно значительные потери и поэтому были усилены рядом штурмовых подразделений из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии. Судя по всему, противнику таки удалось по меньшей мере занять западную часть села вдоль реки Локня.

Очевидно, что российское командование УВ "Север" рассчитывает в ближайшее время выйти на рубеж Малая Корчаковка – Новая Сечь – Марьинка – Садки. Сейчас основные усилия Курской группы войск сосредоточены в районе Юнаковки и по рубежу Алексеевка – Андреевка с вполне понятной целью – выйти к границам большой лесной зоны к северо-востоку от Сум. Общее продвижение россиян на Сумском направлении по состоянию на 18 июня составило 1,7 квадратного метра.

На Константиновском и Покровском направлении у россиян нет результата

Противник продолжал интенсивные наступательные действия в направлениях Новооленовка – Яблоновка и Романовка – Александро-Калиново. Значительного прогресса не имел. Кроме того, россияне пробовали атаковать к югу от села Попов Яр, в направлении Малиновка – Новоэкономичное и Миролюбовка – Николаевка, где действует часть сил 150-й мотострелковой дивизии противника и 39-я и 110-я ОМСБр.

Кроме того, продолжаются ожесточенные бои в полосе 90-й танковой дивизии 41-й ЗВА на юго-запад от Покровска, а также к северу от нее, где россияне пытаются расширить тактическое вклинение 90-й ТД по флангам. Противник атакует в направлении Котляровка – Муравка и Новоалександровка – Новониколаевка, а также вдоль северного берега реки Солона.

Значительного прогресса эти атаки не имеют. Более того, судя по всему, к северу от населенного пункта Ореховое ВСУ провели ряд контратакующих действий, несколько оттеснив россиян от административной границы с Днепропетровской областью.

Действия врага на Новопавловском направлении

Российское командование 29-й ЗВА пытается воспользоваться прорывом подразделений своей 36-й ОМСБр в направлении Богатырь – Запорожье (село). Подразделения 114-й ОМСБр, в свою очередь, на противоположном берегу реки Волчья пытаются полностью вытеснить украинские подразделения из Алексеевки.

Однако, судя по всему, противнику достаточно сложно обеспечить расширение этого очень узкого вклинения из-за того, что ВСУ упорно удерживают часть сел Богатырь и Алексеевка.

На юго-западе россияне захватили села Федоровка и Отрадное, действуя с юга на север, вдоль восточного берега реки Мокрые Ялы. Однако полностью захватить село Комар и таким образом расширить это вклинение на юг они пока не могут.

Упорные и ожесточенные бои идут на всем участке от Федоровки до Орехового. Очевидно, что противник сосредотачивает основные усилия на смежных флангах УВ "Центр" и "Восток", пытаясь как можно быстрее выйти на рубеж Новопавловка – Поддубное и полностью захватить территорию Донецкой области,

Кроме того, продолжаются ожесточенные бои в полосе 5-й ЗВА УВ "Восток" за фланговый район Шевченко – Бурлацкое – Привольное – Свободное Поле. Россияне ввели в бой на этом направлении штурмовые подразделения 60-й мотострелковой бригады и пытается полностью захватить район. Сейчас продолжаются бои за село Свободное Поле, где противник имеет определенное продвижение.

Общая площадь захваченной врагом местности на Новопавловском направлении по состоянию на сейчас составляет до 1,5 квадратных километров.

На Харьковском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Гуляйпольском, Приднепровском направлениях противник также проводил атакующие и штурмовые действия ограниченного масштаба. Продвижения враг не имел, за исключением Купянского направления, где россиянам удалось захватить половину лесополосы к востоку от Новой Кругляков, общей площадью где-то 0,02 – 0 0,03 квадратных метра.