ВСУ продвинулись на одном из направлений: отчет и обновленные карты ISW

Об этом сообщает ISW.
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Какова ситуация на фронте?
- Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на севере Сумской области 18 и 19 июня, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали.
- Ограниченные наступательные операции велись и в Харьковской области, но также не увенчались успехом.
- Ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности в районе Великого Бурлука.
- Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на Купянском направлении 18 и 19 июня, но не добились подтвержденного прогресса.
- Они продолжали наступательные операции и попытки перехвата войск в районе Боровой.
- Россияне недавно проникли в центр Лимана и к востоку от Славянска в Закитное, но вряд ли имеют закрепленные позиции в этих районах. Они проникли к юго-востоку от Славянска в Юрковку, в то время как Украина опровергла заявление о захвате Россией Рай-Александровки. Кроме того, российские войска пытаются осуществить двойной моторизованный обход на Славянском направлении и все чаще используют авиацию для разрушения украинских укрепленных позиций.
- Российское командование перенаправляет логистику на Лиманское направление из-за успешных усилий украинской стороны по предотвращению действий беспилотников. Также россияне повредили мост вблизи Маяков, пытаясь затруднить логистику Украины.
- Вражеские войска усилили артиллерийские и беспилотные удары на Краматорском направлении из-за улучшения погодных условий и сезонных изменений.
- Российские войска недавно провели операции по проникновению в Константиновку. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, показывают, как оккупанты поднимают флаги в нескольких местах на северо-востоке и востоке Константиновки, что, по оценкам ISW, было российскими операциями по проникновению. Также враг продолжает обстреливать украинские наземные линии связи в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
- 19 июня российские войска продолжили ограниченные наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперёд.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Россияне продолжили наступательные операции к юго-западу и северу от Покровска, в то время как украинские войска контратаковали к северо-западу от города.
- Враг проводил наступательные операции на Новопавловском направлении 18 и 19 июня, но не продвинулся вперёд.
- На Александровском направлении наступательные операции противника также оказались безуспешными.
- Украинские войска недавно продвинулись к северо-западу от Гуляйполя.
- Российские войска продолжали ограниченные наземные операции на западе Запорожской области, но успехов не добились.
- Российский военный блогер утверждал, что украинские войска 19 июня контратаковали на Херсонском направлении.