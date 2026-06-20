ЗСУ просунулися на одному із напрямків: звіт і оновлені карти ISW

Про це повідомляє ISW.
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Яка ситуація на фронті?
- Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на півночі Сумської області 18 та 19 червня, але не просунулися вперед, оскільки українські війська контратакували.
- Вели обмежені наступальні операції й на Харківщині, але також успіхів не мали.
- Ні українські, ні російські війська не повідомляли про наземну активність на напрямку Великого Бурлука.
- Окупанти продовжували обмежені наступальні операції на Куп'янському напрямку 18 та 19 червня, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Вони продовжували наступальні операції та зусилля з перехоплення військ на напрямку Борової.
- Росіяни нещодавно проникли в центр Лиману та на схід від Слов'янська в Закітному, але навряд чи мають закріплені позиції в цих районах. Вони проникли на південний схід від Слов'янська в Юрківку, тоді як Україна заперечила заяву про захоплення Росією Рай-Олександрівки. Окрім того, російські війська намагаються здійснити подвійний моторизований обхід на Слов'янському напрямку та все частіше використовують авіацію для руйнування українських укріплених позицій.
- Російське командування перенаправляє логістику на Лиманський напрямок через успішні зусилля українського боку щодо запобігання діям безпілотників. Також росіяни пошкодили міст поблизу Маяків, намагаючись ускладнити логістику України.
- Ворожі війська посилили артилерійські та безпілотні удари на Краматорському напрямку через покращення погодних умов та сезонні зміни.
- Російські війська нещодавно провели місії з інфільтрації в Костянтинівці. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, як окупанти піднімають прапори в кількох місцях на північному сході та сході Костянтинівки, що, за оцінками ISW, було російськими місіями інфільтрації. Також ворог продовжує обстрілювати українські наземні лінії зв'язку у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.
- 19 червня російські війська продовжили обмежені наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Росіяни продовжили наступальні операції на південний захід і північ від Покровська, коли українські війська контратакували на північний захід від міста.
- Ворог вів наступальні операції на Новопавлівському напрямку 18 та 19 червня, але не просунувся вперед.
- Були безуспішні наступальні операції ворога й на Олександрівському напрямку.
- Українські війська нещодавно просунулися на північний захід від Гуляйполя.
- Російські війська продовжували обмежені наземні операції на заході Запорізької області, але успіхів не мали.
- Російський мілблогер стверджував, що українські війська 19 червня контратакували на Херсонському напрямку.