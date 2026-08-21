Об этом сообщает ISW.

Как изменилась ситуация на фронте

Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 августа, свидетельствуют о продвижении на юге и вблизи Покровки.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 августа, свидетельствуют о продвижении на юге и вблизи Покровки. Оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области 19 и 20 августа, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали. Российский милблогер 20 августа заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Терновой.

19 и 20 августа, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали. Российский милблогер 20 августа заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Терновой. Сообщается, что российские войска усиливают удары в Купянском направлении , вероятно, готовясь к предстоящим наземным атакам. Российские войска провели атаки на Боровском и Купянском направлениях 20 августа, а украинские – контратаковали к северу от Купянска, но ISW не обнаружила доказательств продвижения российских войск. Есть данные, что российские группы инфильтрации действуют в Чернещине, Новоегоровке, Новосергиевке и Дружелюбке (все к юго-востоку от Боровой).

, вероятно, готовясь к предстоящим наземным атакам. Российские войска провели атаки на Боровском и Купянском направлениях 20 августа, а украинские – контратаковали к северу от Купянска, но ISW не обнаружила доказательств продвижения российских войск. Есть данные, что российские группы инфильтрации действуют в Чернещине, Новоегоровке, Новосергиевке и Дружелюбке (все к юго-востоку от Боровой). Россия продолжает использовать видеозаписи, созданные с помощью искусственного интеллекта, для распространения ложных заявлений о продвижении. В частности, для преувеличения продвижения на Боровском направлении.

Как изменилась ситуация на фронте / Карты ISW

Российские войска продолжали безуспешные наступательные операции на Славянском направлении и в тактическом районе Константиновка – Дружковка .

. Украинские войска недавно продвинулись к югу от Доброполья . Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, указывают на то, что ВСУ недавно добились успехов в Водянском.

. Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, указывают на то, что ВСУ недавно добились успехов в Водянском. Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Покровска , а именно в северо-западную часть Удачного. Они продолжали ограниченные наступательные операции в направлении Новопавловки и Александровки 19 и 20 августа, но успехов не добились.

, а именно в северо-западную часть Удачного. Они продолжали ограниченные наступательные операции в направлении Новопавловки и Александровки 19 и 20 августа, но успехов не добились. Российские войска продолжали наступательные операции в направлении Гуляйполя и в западной части Запорожской области 19 и 20 августа, но не продвинулись вперед.

в западной части и 20 августа, но не продвинулись вперед. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 20 августа.

Напомним, что командир роты 2-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Олег с позывным "Святой" сообщил, что российские войска стремятся охватить Константиновку в Донецкой области с двух флангов. Оккупанты пытаются проникнуть небольшими группами через зеленые насаждения и естественные укрытия, однако украинские воины своевременно их уничтожают.