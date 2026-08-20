Об этом командир роты 2-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Олег с позывным "Святой" рассказал в эфире "Суспильне".
"Ситуация сложная, но контролируемая"
Военный рассказал, что оккупанты пользуются погодными условиями, густой растительностью и естественными укрытиями для незаметного продвижения вглубь украинской обороны. Также они пытаются атаковать нашу логистику и создавать хаос в боевых порядках.
Чаще всего им это не удается. Противник, проникший очень глубоко, остается без снабжения и без связи. Мы его обнаруживаем и уничтожаем. Ситуация сложная, но контролируемая,
– сказал "Святой".
По его словам, такая тактика российской армии не нова. Враг уже предпринимал подобные попытки инфильтрации на других участках фронта, поэтому Силы обороны знают, как им противодействовать.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
В 93-й ОМБр также прокомментировали активность части сил 8-й общевойсковой армии России, которые в начале августа продвинулись от Софиевки через Торское в направлении Райского и Дружковки. Командир роты заверил: этот маневр – не неожиданность для украинских защитников.
Скопление россиян на местах зафиксировали украинская разведка и подразделения, поэтому по врагу своевременно нанесли удары. Однако значительное количество личного состава и техники позволяет оккупантам периодически проникать между позициями украинских военных.
Как пояснил "Святой", чаще всего попытки оккупантов фиксируются на стыках между подразделениями, где из-за особенностей местности может быть меньше наблюдательных пунктов. Одной из причин, способствующих проникновению врага, военный назвал его численное превосходство и густую летнюю растительность.
Они стараются рассеять наши силы и средства, потому что не могут взять Константиновку. Они хотят охватить наши боевые порядки и тем самым улучшить свою ситуацию на других направлениях. Они действуют зеркально, одновременно и на правом, и на левом фланге Константиновки. Растягивают ширину наступления, тем самым рассеивают наши войска, наши дроны, технику. Это стандартная тактика россиян,
– поделился командир роты.
Напомним, эксперты предполагают, что летняя военная кампания россиян придется на конец августа – начало сентября. Сейчас оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях, в частности на Гуляйпольском и Покровском.