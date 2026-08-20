Об этом командир роты 2-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Олег с позывным "Святой" рассказал в эфире "Суспильне".

"Ситуация сложная, но контролируемая"

Военный рассказал, что оккупанты пользуются погодными условиями, густой растительностью и естественными укрытиями для незаметного продвижения вглубь украинской обороны. Также они пытаются атаковать нашу логистику и создавать хаос в боевых порядках.

Чаще всего им это не удается. Противник, проникший очень глубоко, остается без снабжения и без связи. Мы его обнаруживаем и уничтожаем. Ситуация сложная, но контролируемая,

– сказал "Святой".

По его словам, такая тактика российской армии не нова. Враг уже предпринимал подобные попытки инфильтрации на других участках фронта, поэтому Силы обороны знают, как им противодействовать.

В 93-й ОМБр также прокомментировали активность части сил 8-й общевойсковой армии России, которые в начале августа продвинулись от Софиевки через Торское в направлении Райского и Дружковки. Командир роты заверил: этот маневр – не неожиданность для украинских защитников.

Скопление россиян на местах зафиксировали украинская разведка и подразделения, поэтому по врагу своевременно нанесли удары. Однако значительное количество личного состава и техники позволяет оккупантам периодически проникать между позициями украинских военных.

Как пояснил "Святой", чаще всего попытки оккупантов фиксируются на стыках между подразделениями, где из-за особенностей местности может быть меньше наблюдательных пунктов. Одной из причин, способствующих проникновению врага, военный назвал его численное превосходство и густую летнюю растительность.

Они стараются рассеять наши силы и средства, потому что не могут взять Константиновку. Они хотят охватить наши боевые порядки и тем самым улучшить свою ситуацию на других направлениях. Они действуют зеркально, одновременно и на правом, и на левом фланге Константиновки. Растягивают ширину наступления, тем самым рассеивают наши войска, наши дроны, технику. Это стандартная тактика россиян,

– поделился командир роты.

Напомним, эксперты предполагают, что летняя военная кампания россиян придется на конец августа – начало сентября. Сейчас оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях, в частности на Гуляйпольском и Покровском.