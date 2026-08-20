Про це командир роти 2-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Олег із позивним "Святий" розповів в етері Суспільного.

"Ситуація складна, але контрольована"

Військовий розповів, що окупанти користуються погодними умовами, густою рослинністю та природними укриттями, задля непомітного просування вглиб української оборони. Також вони намагаються атакувати нашу логістику та створювати хаос у бойових порядках.

Частіше за все їм це не вдається. Противник, який інфільтрувався дуже глибоко, залишається без постачання і без зв'язку. Ми його виявляємо та знищуємо. Ситуація складна, але контрольована,

– сказав "Святий".

За його словами, така тактика російської армії не є новою. Ворог вже вдавався до подібних спроб інфільтрації на інших ділянках фронту, тому Сили оборони знають, як їм протидіяти.

У 93-й ОМБр також прокоментували активність частини сил 8-ї загальновійськової армії Росії, які на початку серпня просунулись від Софіївки через Торське у напрямку Райського та Дружківки. Командир роти запевнив: цей маневр – не несподіванка для українських оборонців.

Накопичення росіян на місцях зафіксувала українська розвідка та підрозділи, тому по ворогу завчасно завдали ударів. Однак значна кількість особового складу та техніки дозволяє окупантам періодично інфільтруватись між позиціями українських військових.

Як пояснив "Святий", найчастіше спроби окупантів фіксують на стиках між підрозділами, де через особливості місцевості може бути менше спостережних пунктів. Однією з причин, що сприяють просочуванню ворога, військовий назвав чисельну його перевагу та густу літню рослинність.

Вони стараються розпорошити наші сили та засоби, тому що не можуть взяти Костянтинівку. Вони хочуть охопити наші бойові порядки й тим самим покращити свою ситуацію на інших напрямках. Вони діють дзеркально, одночасно і на правому, і на лівому фланзі Костянтинівки. Розтягують ширину наступу, тим самим розпорошують наші війська, наші дрони, техніку. Це стандартна тактика росіян,

– поділився командир роти.

Нагадаємо, експерти припускають, що літня військова кампанія росіян припаде на кінець серпня – початок вересня. Наразі окупанти активізувалися одразу на кількох напрямках, зокрема на Гуляйпільському та Покровському.