Действия оккупантов возле Бахмута и Запорожья, поражены позиции ЗРК врага: главное из Генштаба

За сутки россияне нанесли 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По всей Украине остается угроза вражеских ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе.

В Генштабе ВСУ рассказали, что россияне не отказываются от своих захватнических планов. Основные усилия сосредоточены на попытках полной оккупации Донецкой области.

В течение суток оккупанты также вели безрезультатные наступательные действия на Авдеевском направлении. Кроме того, они продолжали попытки наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях и наращивали интенсивность применения авиации. На других направлениях россияне обороняются.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок не фиксируют. В Беларусь перемещаются подразделения территориальных войск. Чтобы поддерживать армию в готовности, в очередной раз продлили срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси. В этот раз до 30 января.

Сохраняется угроза провокационных пограничных вооруженных инцидентов. Республика Беларусь продолжает оказывать всемерную поддержку российской агрессии. Кроме общих учений, на территории Беларуси продолжается подготовка российских подразделений,

– сообщили в Генштабе.

В то же время оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. От минометного и артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов:

Бачевск и Волфино Сумской области,

Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелеча, Красное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов:

Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Вишневое и Первомайское Харьковской области,

Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.



Украинские бойцы героически защищают государство / Фото Генштаба ВСУ

На Лиманском направлении враг обстрелял Новоегоровку, Макеевку, Площанку, Невское, Краснопоповку, Диброву и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении огневое поражение понесли позиции наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них Верхнекаменное, Выемка, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 25 населённых пунктов. В частности, это Времовка и Новополь в Донецкой области и Ольговске, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Каменское и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли со всего спектра артиллерии Веселое Запорожской области и Казацкое, Новоберислав, Тягинку, Токаревку, Садовое, Приднепровское и Херсон.



Силы обороны продолжают сдерживать нашествие оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

Россияне усилили контроль на оккупированных территориях

Захватчики усилили контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, они пытаются создать базу данных мест жительства гражданских, угрожая отключением от электроэнергии.

Под видом выполнения "программы экономии электроэнергии" оккупационные власти осуществляют принудительные меры по подписанию так называемого "акта о подтверждении фактического места жительства гражданина".

В свою очередь авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 2 – по позициям его ЗРК. Украинская артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков.



Защитники нанесли врагу потери / Фото Генштаба ВСУ