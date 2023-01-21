У Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни не відмовляються від своїх загарбницьких планів. Основні зусилля вони зосереджують на спробах повної окупації Донецької області.

Протягом доби окупанти також вели безрезультатні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Окрім цього, вони продовжували спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках та нарощували інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках росіяни обороняються.

Цікаво Вирішальна територія для України: генерал Ходжес прогнозує звільнення Криму до літа

Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань не фіксують. До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. Щоб підтримувати армію в готовності до застосування, вкотре продовжили термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Цього разу до 30 січня.

Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів. Республіка Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів,

– повідомили у Генштабі.

Водночас окупанти не припиняють артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від мінометного та артилерійського вогню ворога постраждали райони населених пунктів:

Бачівськ та Волфине Сумської області,

Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне та Новомлинськ на Харківщині.

На Куп'янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:

Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Вишневе і Першотравневе Харківської області,

Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.



Українські бійці героїчно боронять державу / Фото Генштабу ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське, Червонопопівку, Діброву і Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 25 населених пунктів. Серед них Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, це Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам'янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Веселе Запорізької області та Козацьке, Новоберислав, Тягинку, Токарівку, Садове, Наддніпрянське та Херсон.



Сили оборони продовжують стримувати навалу окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

Росіяни посилили контроль на окупованих територіях

Загарбники посилили контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, вони намагаються створити базу даних місць проживання цивільних, погрожуючи відключенням від електроенергії.

Під виглядом виконання "програми економії електроенергії" окупаційна влада здійснює примусові заходи щодо підписання так званого "акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина".

Своєю чергою, авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 – по позиціях його ЗРК. Українська артилерія також уразила район зосередження загарбників.



Захисники завдали ворогові втрат / Фото Генштабу ЗСУ