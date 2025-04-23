24 апреля, 11:41
Россия активно атакует на фронте, сложнее всего под Торецком и Покровском: карты ISW за 23 апреля
Основні тези
- Российские войска активно атакуют на нескольких направлениях, включая Торецк и Покровск, но не имеют значительных успехов в продвижении.
- ВСУ осуществляют контратаки на разных участках фронта и тоже имеют некоторые продвижения.
В Институте изучения войны вечером 23 апреля опубликовали отчет о ситуации на фронте. Аналитики также обновили карты боевых действий.
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Какая ситуация на фронте
- Россияне недавно продвинулись возле международной границы в Курской области. Геолокационные кадры за 22 апреля показывают, что есть продвижение врага на юг от Гуево. Также 22 и 23 апреля продолжались бои в Олешне и Горнале.
- 23 апреля на северо-западе Белгородской области вблизи Поповки и Демидовки также продолжались бои. Россияне сообщали о контратаках ВСУ.
- На севере Сумской области продолжаются позиционные бои.
- 23 апреля российские войска продолжали ограниченные наступательные действия и на севере Харьковской области в районе Липцов, Волчанских Хуторов и Волчанска, но не продвинулись там.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземных ударах на Купянском направлении 23 апреля.
- ВСУ наступали на Изюмском направлении возле Боровой, но продвижения в последнее время не было. В начале апреля украинские силы незначительно продвинулись от Надежды. В то же время россияне продолжали наземные атаки вблизи Загрызово, Новой Кругляковки, возле Надежды, Ольговки, Новосергиевки и Грековки.
- 23 апреля оккупанты продолжили наземные атаки на Лиманском направлении в районе Катериновки, Новомихайловки, Нового, Редкодубов, Мирного и Колодязов, а также в направлении Зеленой Долины, Глущенкового, Нового Мира, вблизи Торского, но не продвинулись там.
- Захватчики также продолжили наступление на Северском направлении в районе Григорьевки, Белогоровки, Верхнекаменского, но безуспешно. Россияне утверждали, что ВСУ контратаковали возле Григорьевки.
- Враг продолжал наступательные действия на Часовярском направлении, продвижений нет. Войска России наступали в самом Часовом Яру, в направлении Майского, вблизи Ступочек и Белой Горы.
- Украинские и российские силы недавно продвинулись на Торецком направлении: ВСУ имеют продвижение в западном Торецке, а россияне недавно захватили Сухую Балку и продвинулись вдоль породного отвала в северной части Торецка и северо-западнее Леонидовки. Также враг наступал возле самого Торецка, в районе Дачного, Дилиевки, Дружбы, Крымского, Петровки, Леонидовки, Романовки и Щербиновки.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Оккупанты недавно имели продвижение на Покровском направлении. Речь идет об улице Московской в центре Тарасовки. Также российские войска наступали в районе Березовки, Новой Полтавки, Водяного Второго, Старой Николаевки, Малиновки, Новоторецкого, Елизаветовки, Водяного Второго, Зеленого Поля, Калинового, Миролюбовки, Лисовки, Новоукраинки, Шевченко, Возрождения, Звериного, Удачного и Котлиного.
- 23 апреля российская армия продолжала наступать на Новопавловском направлении на саму Новопавловку, возле Успеновки, Новониколаевки, Новоалександровки, на Новосергиевку, возле Преображенки, Котляровки, Надиевки, Троицкого, но без успехов.
- Российские войска недавно продвинулись на Кураховском направлении к северо-западу от Разлива. Также атаковали в районе Андреевки, Алексеевки, Константинополя, Багатира, Разлива и Орадного. Российские милблогеры утверждали, что ВСУ контратаковали у Багатира и Орадного.
- 23 апреля российские войска продолжали наступательные действия и на Великоновоселковском направлении возле Привольного, Шевченко, Свободного Поля, Новоселки, Новодаровки, Ровнополя и на Новополье, но подтвержденных продвижений нет. Россияне также заявляли, что ВСУ контратаковали возле Вольного Поля.
- Россия продолжала наступательные действия на западе Запорожской области возле Малой Токмачки, Степного, Пятихаток, Лобкового, Щербаков, Малых Щербаков, продвижений нет. Также сообщали оккупанты о контратаках ВСУ возле Пятихаток,
- 22 и 23 апреля враг наступал на Ореховском направлении, а именно на юго-восток от Орехова.
- О наземных действиях на Херсонском направлении 23 апреля не сообщалось.