Об этом сообщает ISW.
Какова ситуация на фронте
- 24 и 25 августа российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области, но не добились подтвержденного продвижения, поскольку украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции в этом районе.
- Оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука, но также не добились подтвержденного продвижения.
- Украинские войска недавно продвинулись к северу от Купянска. Украинский штурмовой полк 25 августа сообщил о освобождении Западного, а также о продвижении к юго-западу от Двуречной.
- ВСУ также недавно продвинулись в направлении Боровой. Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 18 августа, российские войска нанесли удар по позициям украинской артиллерии к северо-востоку от Нового, что свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, восстановили контроль над Катериновкой и Новым, продвинулись в районе Новомихайловки и удерживают контроль над Новым Миром.
Как изменилась ситуация на фронте / Карты ISW
- Российские войска продолжали наступательные операции к северу от Лимана и к востоку от Славянска 24 и 25 августа, но не добились подтвержденного прогресса; аналогичная ситуация наблюдается в тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье.
- Оккупанты вели наступательные операции в направлении Покровска, Новопавловки и Александровки, но также безрезультатно.
- Аналогичная ситуация наблюдалась и на Гуляйпольском направлении, и на западе Запорожской области.
- Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 25 августа.
Напомним, что накануне аналитики ISW также сообщали, что украинские военные недавно продвинулись вблизи Лимана, Гуляйполя и Орехова. В свою очередь, российские войска не смогли подтвердить значительных успехов на большинстве участков фронта.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости