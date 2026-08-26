Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті

24 та 25 серпня російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області , але не досягли підтвердженого просування, оскільки українські війська нещодавно просунулися або утримували позиції в цьому районі.

, але не досягли підтвердженого просування, оскільки українські війська нещодавно просунулися або утримували позиції в цьому районі. Окупанти продовжували наступальні операції на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука , але теж не досягли підтвердженого просування.

та на напрямку , але теж не досягли підтвердженого просування. Українські війська нещодавно просунулися на північ від Куп'янська . Український штурмовий полк 25 серпня повідомив про звільнення Західного, а ще – просування на південний захід від Дворічної.

. Український штурмовий полк 25 серпня повідомив про звільнення Західного, а ще – просування на південний захід від Дворічної. ЗСУ також нещодавно просунулися у напрямку Борової. Згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 18 серпня, російські війська завдали удару по позиціях української артилерії на північний схід від Нового, що свідчить про те, що українські війська, ймовірно, відновили контроль над Катеринівкою та Новим, просунулися біля Новомихайлівки та утримують контроль над Новим Миром.

Як змінилася ситуація на фронті / Карти ISW

Російські війська продовжували наступальні операції на північ від Лимана та на схід від Слов'янська 24 та 25 серпня, але не досягли підтвердженого прогресу, аналогічна ситуація у тактичних районах Костянтинівка-Дружківка та Добропілля.

та на схід від 24 та 25 серпня, але не досягли підтвердженого прогресу, аналогічна ситуація у тактичних районах та Окупанти вели наступальні операції на напрямках Покровська , Новопавлівки та Олександрівки , але теж безуспішно.

, та , але теж безуспішно. Аналогічно було й на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області .

та на . Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 25 серпня.

Нагадаємо, що напередодні аналітики ISW теж повідомляли, що українські військові нещодавно просунулися поблизу Лимана, Гуляйполя та Оріхова. Своєю чергою, російські війська не змогли підтвердити значних успіхів на більшості ділянок фронту.