Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

За даними Інституту вивчення війни, 23 – 24 серпня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтверджених просувань не мали. Російське Міноборони заявило про захоплення Першого Травня на північний захід від Сум, але аналітики ISW не підтверджують цю заяву.



Яка ситуація на Сумському напрямку / Карта ISW

На півночі Харківщини окупанти також атакували без просування. Українські військові, за даними російських джерел, проводили контратаки поблизу Вовчанська. У напрямку Великого Бурлука росіяни здійснювали обмежені штурми та завдали удару авіабомбою ФАБ-3000 по українській позиції у Приколотному.

На Куп'янському та Боровському напрямках російські сили продовжували наступальні дії, але підтверджених успіхів не досягли. Окупанти також посилили удари по українській логістиці та інфраструктурі, зокрема в районі Ізюма. Водночас українські сили продовжують бити по російських тилових об'єктах на окупованих територіях. ЗСУ уразили склади в Степному та Хрустальному на Луганщині, паливно-мастильний склад у Довжанську, а також інші військові об'єкти.



Як триває оборона поблизу Борової / Карта ISW

На Донеччині українські військові нещодавно просунулися на схід від Діброви, що на південний захід від Лимана. Росіяни намагаються ізолювати українські позиції між Миколаївкою та Слов'янськом, однак підтверджених успіхів на цьому напрямку немає.



Росіяни продовжують безуспішні спроби контролювати територію поблизу Слов'янська / Карта ISW

У районі Костянтинівки та Дружківки, Добропілля, Покровська, Новопавлівки й Олександрівки російські війська продовжували штурми без підтверджених просувань. Водночас російське Міноборони заявило про захоплення Кучерового Яру поблизу Добропілля, але ISW не підтверджує цю інформацію.

Українські сили також завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованій Донеччині. Серед уражених цілей – лабораторія з виробництва дронів у Вільхівчику та командний пункт у Старомлинівці.

Ситуація на Донеччині / Карта ISW

На Запорізькому напрямку ситуація для російських військ також залишається складною. Українські військові нещодавно зачистили російських інфільтраторів у районах Новосолошиного та Широкого поблизу Гуляйполя, а також просунулися на південному сході Оріхова.

Окремо ISW звернув увагу на інформаційні операції росіян. Російські джерела поширювали відео з ймовірними ознаками використання штучного інтелекту, намагаючись створити враження значніших успіхів окупаційних військ біля Гуляйполя. Зокрема, йшлося про нібито встановлення російських прапорів у Долинці.



Як триває оборона Запорізької області / Карта ISW

На Херсонському напрямку 24 серпня наземної активності не фіксували ні російська, ні українська сторони.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться передати Росії Донбас заради завершення війни. За його словами, Москва намагається переконати світ, що територіальні поступки нібито дозволять швидко припинити бойові дії.