Как российской армии, так и украинской армии удалось продвинуться на некоторых направлениях. В то же время захватчики оккупировали один населенный пункт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
30 марта, 02:58
ВСУ продвинулись на Белгородщину, Россия оккупировала село под Покровском: карты ISW 29 марта
Основні тези
- Украинские войска продвинулись в Белгородской области, в частности в Поповку, по данным геолокационных кадров от 29 марта.
- На Торецком направлении российские войска продвинулись на запад от Торецка и на север от Дружбы, а на Покровском направлении захватили Преображенку.
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 29 марта. Аналитики также обновили карты боевых действий.
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Какая ситуация на фронте
- 29 марта Россия продолжала штурмовать Курскую и Сумскую области. Подтвержденных наступлений нет.
- Украинские войска недавно несколько продвинулись в Белгородской области, а именно в Поповку. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 29 марта.
- Враг продолжал наступательные действия на Харьковском направлении вблизи Волчанска, но не продвинулся там.
- Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Согласно геолокационным кадрам, произошло это у Степной Новоселовки. Также россияне 28 и 29 марта наступали возле Каменки, Песчаного, Боровой, Богуславки, Загрызово, Копанок, Надежды, Грековки и Новомихайловки.
- Оккупанты продолжали наступление на Лиманском направлении в районе населенных пунктов Колодязи, Новое, Екатериновка, Зеленая Долина, Торское. Продвижений не зафиксировано.
- Российские войска также вели наступательные действия на Северском направлении в районе Ивано-Дарьевки и Переездного.
Ситуация на фронте по состоянию на 29 марта / Карты ISW
- Кроме того, они продолжали наступление на Часовярском направлении, в частности под самым Часовым Яром, возле Майского, Курдюмовки, Ступочек, Предтечино, Белой Горы и Александро-Шультино.
- К сожалению, российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 29 марта, указывают на то, что произошло это к западу от Торецка и к северу от Дружбы. Оккупанты наступали под самым Торецком, в направлении Дилиевки и Щербиновки, возле Крымского, Пантелеймоновки и Александрополя.
- На Покровском направлении недавно продвинулись как российские, так и украинские силы: ВСУ – к западу от Шевченко, российская армия – у Котляровки, Богдановки, также оккупанты захватили Преображенку. Кроме этого, враг наступал возле Тарасовки, Елизаветовки, Водяного Второго, Калинового, Лысовки, Котлиного, Новосергиевки, Удачного, Новоалександровки, Котляровки, Успеновки, Преображенки, Серебряного, Шевченко, Троицкого.
- 29 марта захватчики продолжали наступление и на Кураховском направлении в районе Константинополя, Андреевки, Разлива, но не продвинулись там.
- Российские войска также наступали на Великоновоселковском направлении возле Веселого, Скудного, Днепроэнергии, Привольного, Новоселки, Новополья. Продвижений нет.
- О наземных действиях на Гуляйпольском направлении 29 марта не сообщалось. Однако, российские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области возле Малой Токмачки, Каменского, Степного, Лобкового, Малых Щербаков, Щербаков и Нестерянки.
- Также оккупанты 28 и 29 марта вели ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении возле Приднепровского и Садового, но не продвинулись там.