Операция "Велес" сорвала планы россиян в Купянске: обзор ситуации на фронте от ISW

27 и 28 октября российские войска продолжали наступательные действия на нескольких направлениях фронта. Однако на большинстве участков им не удалось добиться подтвержденного продвижения.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Сумское направление

Российские войска продолжали наступательные действия на севере Сумской области, однако подтверждений их продвижения нет. Министерство обороны России заявило о захвате Бариловки к северо-востоку от Сум, однако украинский 8-й корпус опроверг эту информацию и подчеркнул, что населенный пункт остается под контролем Сил обороны Украины.

Россия стремится создать вдоль международной границы в Сумской области буферную зону, которую ее войска могли бы оборонять. В то же время украинские военные продолжали наносить удары по российским военным объектам в приграничных районах.

В частности, Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" вблизи Ржавы и радиолокационной станции возле Малого Городкова в Курской области, а также станции радиоэлектронной борьбы вблизи Семячек в Брянской области.

Харьковское направление

К северо-востоку от Харькова российские войска недавно предприняли попытку проникновения в районе Малой Вовчи. Согласно геолокационным видеозаписям, обнародованным 27 октября, украинские военные нанесли удар по российским позициям к югу от населенного пункта.

В то же время Минобороны России заявило о захвате Алисовки к северу от Харькова. Российский военный блогер приписал эту операцию подразделениям 1431-го мотострелкового полка, однако подтверждений российского продвижения в этом районе нет.

Купянское направление

Украинская операция "Велес" помешала российским войскам закрепиться в северной части Купянска. Президент Владимир Зеленский 27 октября сообщил, что в ходе операции ВСУ продвинулись более чем на 15 километров по подземным трубопроводам.

28 октября пресс-секретарь Объединенной группы сил Украины Виктор Трегубов заявил, что расчистка трубопроводов помогла сорвать попытки российских военных проникнуть в северную часть города. По его словам, оккупанты, которым ранее удалось проникнуть в Купянск, в настоящее время рассредоточены по позициям в северных районах.

Лиманское направление

Российские войска недавно предприняли попытку проникновения к северу от Лимана. Судя по геолоцированным видеозаписям, опубликованным 28 октября, украинские военные нанесли удар по российскому военнослужащему к востоку от Зеленой Долины после вероятной инфильтрации противника.

Российское командование не отказалось от плана охвата украинского оборонительного пояса с северо-запада, несмотря на предыдущие неудачи. Одной из задач российских войск остается захват Лимана и попытки форсировать Северский Донец.

Славянское и Краматорское направления

27 и 28 октября российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к востоку от Славянска и Краматорска, однако не продвинулись вперед.Оккупанты также нанесли повторный удар по Краматорску: после первой атаки они обстреляли пожарных, прибывших на место для ликвидации ее последствий.

Российские войска стремятся наступать на Славянск, Краматорск и Дружковку с востока, чтобы усилить давление на украинский оборонительный пояс Донецкой области.

Константиновское и Дружковское направления

На этом участке враг недавно проник в Клиново, расположенное к северу от Константиновки. По сообщению украинского военного источника от 28 октября, российские подразделения пытаются закрепиться к юго-востоку от населенного пункта после предварительного захвата Безымянного и Попсаного.

Если оккупанты смогут развить наступление в этом районе, это потенциально создаст угрозу для флангов Алексеево-Дружковки. Россия пытается приблизиться к городу с востока, одновременно продвигаясь в направлении Константиновки с юга и юго-запада.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, Россия пока далека от полной оккупации Донбасса, а сроки Кремля по захвату региона переносили уже как минимум десять раз. Как заявил в эфире 24 Канала военнослужащий и военный аналитик Александр Мусиенко, Донецкая область остается самым горячим участком фронта, где происходит наибольшее количество боевых столкновений.