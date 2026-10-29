Операція "Велес" зірвала плани росіян у Куп'янську: огляд фронту від ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Adv

популярні відео

Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

Російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області, однак немає підтверджень їхнього просування. Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Барилівки на північний схід від Сум, проте український 8-й корпус спростував цю інформацію та наголосив, що населений пункт залишається під контролем Сил оборони України.

Росія прагне створити вздовж міжнародного кордону в Сумській області буферну зону, яку її війська могли б обороняти. Водночас українські військові продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у прикордонних районах.

Зокрема, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М2" поблизу Ржави та радіолокаційної станції біля Малого Городкова в Курській області, а також станції радіоелектронної боротьби поблизу Сем'ячок у Брянській області.

Харківський напрямок

Реклама

На північному сході від Харкова російські війська нещодавно провели спробу проникнення в районі Малої Вовчі. За геолокаційними відеозаписами, оприлюдненими 27 жовтня, українські військові завдали удару по російських позиціях на південь від населеного пункту.

Водночас Міноборони Росії заявило про захоплення Алісівки на північ від Харкова. Російський військовий блогер приписав цю операцію підрозділам 1431-го мотострілецького полку, однак немає підтверджень російського просування в цьому районі.

Куп'янський напрямок

Українська операція "Велес" завадила російським військам закріпитися в північній частині Куп'янська. Президент Володимир Зеленський 27 жовтня повідомив, що під час неї ЗСУ просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними трубопроводами.

28 жовтня речник Об'єднаної групи сил України Віктор Трегубов заявив, що розчищення трубопроводів допомогло зірвати спроби російських військових проникнути до північної частини міста. За його словами, окупанти, які раніше змогли потрапити до Куп'янська, нині розосереджені по позиціях у північних районах.

Реклама

Лиманський напрямок

Російські війська нещодавно здійснили спробу проникнення на північ від Лимана. За геолокованими відеозаписами, опублікованими 28 жовтня, українські військові завдали удару по російському військовослужбовцю на схід від Зеленої Долини після ймовірної інфільтрації противника.

Російське командування не відмовилося від плану охоплення українського оборонного поясу з північного заходу, попри попередні невдачі. Одним із завдань російських військ залишається захоплення Лимана та спроби форсувати Сіверський Донець.

Слов'янський і Краматорський напрямки

27 та 28 жовтня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на схід від Слов'янська та Краматорська, однак не просунулися вперед.Окупанти також завдали повторного удару по Краматорську: після першої атаки вони вдарили по пожежниках, які прибули на місце для ліквідації її наслідків.

Російські війська прагнуть наступати на Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку зі сходу, щоб посилити тиск на український оборонний пояс Донеччини.

Реклама

Костянтинівський і Дружківський напрямки

На цій ділянці ворог нещодавно проник до Клинового на північ від Костянтинівки. За повідомленням українського військового джерела від 28 жовтня, російські підрозділи намагаються закріпитися на південний схід від населеного пункту після попереднього захоплення Безімянного та Попсаного.

Якщо окупанти зможуть розвинути просування в цьому районі, це потенційно створить загрозу для флангів Олексієво-Дружківки. Росія намагається наблизитися до міста зі сходу, водночас просуваючись у напрямку Костянтинівки з півдня та південного заходу.

Ситуація на фронті / Карти ISW

1 2 3 4 5 6 7 1 / 7

Нагадаємо, Росія досі далека від повної окупації Донбасу, а дедлайни Кремля щодо захоплення регіону переносили вже щонайменше десять разів. Як заявив в ефірі 24 Каналу військовослужбовець і військовий аналітик Олександр Мусієнко, Донецька область залишається найгарячішою ділянкою фронту, де відбувається найбільше бойових зіткнень.