ВСУ продвигаются и контратакуют – есть ли успехи у России: обновленный отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 30 октября. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW. Какова ситуация на фронте 30 октября российские войска продолжали наступательные действия на севере Сумской области, однако ISW не зафиксировал никаких доказательств продвижения российских сил в этом районе. 29 и 30 октября российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука , однако не добились продвижения. 29 октября связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что как российские, так и украинские силы активизируют боевые действия к северу и северо-западу от Харькова.

в направлении , однако не добились продвижения. 29 октября связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что как российские, так и украинские силы активизируют боевые действия к северу и северо-западу от Харькова. Недавно российские войска провели операцию по проникновению в западную часть Купянска . Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 12 октября, украинские силы нанесли удар по российской позиции в западной части Купянска – вероятно, после того, как российские войска провели там операцию по проникновению.

. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 12 октября, украинские силы нанесли удар по российской позиции в западной части Купянска – вероятно, после того, как российские войска провели там операцию по проникновению. 30 октября российские войска продолжали наземные наступательные действия к северо-востоку от Боровой , однако ISW не зафиксировал доказательств продвижения оккупантов в этом районе.

, однако ISW не зафиксировал доказательств продвижения оккупантов в этом районе. Недавно россияне провели операцию по проникновению к юго-востоку от Лимана . Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 29 октября, украинские войска нанесли удар по российской позиции в западной части Дибровы (к юго-востоку от Лимана). Этому, по оценке ISW, предшествовала попытка российских сил проникнуть вглубь украинских позиций.

. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 29 октября, украинские войска нанесли удар по российской позиции в западной части Дибровы (к юго-востоку от Лимана). Этому, по оценке ISW, предшествовала попытка российских сил проникнуть вглубь украинских позиций. 29 и 30 октября российские войска продолжали наступательные действия к востоку от Славянска, однако не добились продвижения, поскольку украинские силы перешли в контратаку к востоку от Краматорска. Какова ситуация на фронте / Карты ISW Украинские войска продвинулись к западу от Константиновки . Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 26 октября, украинские силы нанесли удар по российской позиции в северной части Степановки (к западу от Константиновки), что свидетельствует о продвижении украинских войск в этом районе. 29 октября украинский военный источник также сообщил, что украинские силы продвинулись вблизи Николайполя и в направлении Роскошного (оба населенных пункта расположены к западу от Константиновки). В тот же день связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что украинские силы удерживают позиции к северу от Русиного Яра (к юго-западу от Николайполя) и мешают российским войскам обеспечить безопасность собственной логистики вблизи Торского, а также защитить логистические пути на стыке российских группировок войск "Юг" и "Центр".

. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 26 октября, украинские силы нанесли удар по российской позиции в северной части Степановки (к западу от Константиновки), что свидетельствует о продвижении украинских войск в этом районе. 29 октября украинский военный источник также сообщил, что украинские силы продвинулись вблизи Николайполя и в направлении Роскошного (оба населенных пункта расположены к западу от Константиновки). В тот же день связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что украинские силы удерживают позиции к северу от Русиного Яра (к юго-западу от Николайполя) и мешают российским войскам обеспечить безопасность собственной логистики вблизи Торского, а также защитить логистические пути на стыке российских группировок войск "Юг" и "Центр". 29 и 30 октября российские войска продолжали наступательные действия на Добропольском направлении , однако не добились продвижения, поскольку украинские силы осуществили контратаку к северу от Доброполья.

, однако не добились продвижения, поскольку украинские силы осуществили контратаку к северу от Доброполья. Ни российские, ни украинские источники не сообщали об активности наземных сил на Новопавловском направлении 30 октября.

октября. Украинские войска недавно продвинулись к югу от Александровки . Украинский военный обозреватель Константин Машовец 30 октября заявил, что украинские силы зачистили населенные пункты Новое Запорожье и Тернуватое (оба расположены к югу от Александровки) от нескольких российских пехотных групп, которые ранее проникли в эти населенные пункты.

. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 30 октября заявил, что украинские силы зачистили населенные пункты Новое Запорожье и Тернуватое (оба расположены к югу от Александровки) от нескольких российских пехотных групп, которые ранее проникли в эти населенные пункты. Российские войска проводили операции по проникновению и продвигались на запад и северо-запад от Гуляйполя в рамках продолжающихся усилий, направленных на широкое окружение Орехова с востока и северо-востока. Машовец сообщил 30 октября, что передовые подразделения России, вероятно, пересекли железную дорогу на линии Еленокostiantynivka – Воздвижевка (к северо-западу от Гуляйполя). Также сообщается, что российские силы продвинулись на север и северо-восток от Верхней Терсы, что несколько групп проникли в сам населенный пункт. Это свидетельствует о продвижении российских войск по полям к северу от Цвиткового. Машовец отметил, что украинские силы продолжают удерживать ряд позиций между Староукраинкой и Железнодорожным, что указывает на то, что российские войска не контролируют территорию между ними. Машовец сообщил, что несколько российских пехотных групп продвинулись к северу от автодороги Т-08-14 (Гуляйполе – Орехов) и достигли хозяйственных построек к северу от этой дороги. Это свидетельствует о продвижении российских войск на север и северо-восток от Гуляйпольского. По словам Машовец, передовые подразделения оккупантов не смогли добраться до самого Гуляйпольского, что опровергает заявления российской стороны о контроле над этим населенным пунктом. Машовец также отметил, что российские войска вышли к реке Верхняя Терса со стороны Железнодорожного, пытаясь обойти Горкое с юга и юго-запада.

рамках продолжающихся усилий, направленных на широкое окружение Орехова с востока и северо-востока. Машовец сообщил 30 октября, что передовые подразделения России, вероятно, пересекли железную дорогу на линии Еленокostiantynivka – Воздвижевка (к северо-западу от Гуляйполя). Также сообщается, что российские силы продвинулись на север и северо-восток от Верхней Терсы, что несколько групп проникли в сам населенный пункт. Это свидетельствует о продвижении российских войск по полям к северу от Цвиткового. Машовец отметил, что украинские силы продолжают удерживать ряд позиций между Староукраинкой и Железнодорожным, что указывает на то, что российские войска не контролируют территорию между ними. Машовец сообщил, что несколько российских пехотных групп продвинулись к северу от автодороги Т-08-14 (Гуляйполе – Орехов) и достигли хозяйственных построек к северу от этой дороги. Это свидетельствует о продвижении российских войск на север и северо-восток от Гуляйпольского. По словам Машовец, передовые подразделения оккупантов не смогли добраться до самого Гуляйпольского, что опровергает заявления российской стороны о контроле над этим населенным пунктом. Машовец также отметил, что российские войска вышли к реке Верхняя Терса со стороны Железнодорожного, пытаясь обойти Горкое с юга и юго-запада. В последнее время российские войска достигли тактически значимых успехов к востоку от Орехова . Машовец сообщил, что российские войска фактически захватили Чаривное (к востоку от Орехова), а передовые подразделения продвинулись к северо-западу от Луговского и к северу от Белогорья (оба населенных пункта расположены к юго-востоку от Орехова). По словам Машовец, российские ДРГ широко представлены в районе между Червоной Криницей, Чаривным, Луговским и Белогорьем. Эти группы в основном пытаются продвигаться в направлении Омельника.

. Машовец сообщил, что российские войска фактически захватили Чаривное (к востоку от Орехова), а передовые подразделения продвинулись к северо-западу от Луговского и к северу от Белогорья (оба населенных пункта расположены к юго-востоку от Орехова). По словам Машовец, российские ДРГ широко представлены в районе между Червоной Криницей, Чаривным, Луговским и Белогорьем. Эти группы в основном пытаются продвигаться в направлении Омельника. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземных боевых действиях на Херсонском направлении. Напомним, что в Херсонской области 30 октября прошел этап программы гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. Автобусы с желающими выехать из города отправились как в Украину, так и в Россию под наблюдением омбудсменов двух стран.