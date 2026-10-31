31 октября, 06:58
ВСУ продвигаются и контратакуют – есть ли успехи у России: обновленный отчет и карты ISW
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 30 октября. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Об этом сообщает ISW.
Какова ситуация на фронте
- 30 октября российские войска продолжали наступательные действия на севере Сумской области, однако ISW не зафиксировал никаких доказательств продвижения российских сил в этом районе.
- 29 и 30 октября российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука, однако не добились продвижения. 29 октября связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что как российские, так и украинские силы активизируют боевые действия к северу и северо-западу от Харькова.
- Недавно российские войска провели операцию по проникновению в западную часть Купянска. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 12 октября, украинские силы нанесли удар по российской позиции в западной части Купянска – вероятно, после того, как российские войска провели там операцию по проникновению.
- 30 октября российские войска продолжали наземные наступательные действия к северо-востоку от Боровой, однако ISW не зафиксировал доказательств продвижения оккупантов в этом районе.
- Недавно россияне провели операцию по проникновению к юго-востоку от Лимана. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 29 октября, украинские войска нанесли удар по российской позиции в западной части Дибровы (к юго-востоку от Лимана). Этому, по оценке ISW, предшествовала попытка российских сил проникнуть вглубь украинских позиций.
- 29 и 30 октября российские войска продолжали наступательные действия к востоку от Славянска, однако не добились продвижения, поскольку украинские силы перешли в контратаку к востоку от Краматорска.
Какова ситуация на фронте / Карты ISW
- Украинские войска продвинулись к западу от Константиновки. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 26 октября, украинские силы нанесли удар по российской позиции в северной части Степановки (к западу от Константиновки), что свидетельствует о продвижении украинских войск в этом районе. 29 октября украинский военный источник также сообщил, что украинские силы продвинулись вблизи Николайполя и в направлении Роскошного (оба населенных пункта расположены к западу от Константиновки). В тот же день связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что украинские силы удерживают позиции к северу от Русиного Яра (к юго-западу от Николайполя) и мешают российским войскам обеспечить безопасность собственной логистики вблизи Торского, а также защитить логистические пути на стыке российских группировок войск "Юг" и "Центр".
- 29 и 30 октября российские войска продолжали наступательные действия на Добропольском направлении, однако не добились продвижения, поскольку украинские силы осуществили контратаку к северу от Доброполья.
- Ни российские, ни украинские источники не сообщали об активности наземных сил на Новопавловском направлении 30 октября.
- Украинские войска недавно продвинулись к югу от Александровки. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 30 октября заявил, что украинские силы зачистили населенные пункты Новое Запорожье и Тернуватое (оба расположены к югу от Александровки) от нескольких российских пехотных групп, которые ранее проникли в эти населенные пункты.
- Российские войска проводили операции по проникновению и продвигались на запад и северо-запад от Гуляйполя в рамках продолжающихся усилий, направленных на широкое окружение Орехова с востока и северо-востока. Машовец сообщил 30 октября, что передовые подразделения России, вероятно, пересекли железную дорогу на линии Еленокostiantynivka – Воздвижевка (к северо-западу от Гуляйполя). Также сообщается, что российские силы продвинулись на север и северо-восток от Верхней Терсы, что несколько групп проникли в сам населенный пункт. Это свидетельствует о продвижении российских войск по полям к северу от Цвиткового. Машовец отметил, что украинские силы продолжают удерживать ряд позиций между Староукраинкой и Железнодорожным, что указывает на то, что российские войска не контролируют территорию между ними. Машовец сообщил, что несколько российских пехотных групп продвинулись к северу от автодороги Т-08-14 (Гуляйполе – Орехов) и достигли хозяйственных построек к северу от этой дороги. Это свидетельствует о продвижении российских войск на север и северо-восток от Гуляйпольского. По словам Машовец, передовые подразделения оккупантов не смогли добраться до самого Гуляйпольского, что опровергает заявления российской стороны о контроле над этим населенным пунктом. Машовец также отметил, что российские войска вышли к реке Верхняя Терса со стороны Железнодорожного, пытаясь обойти Горкое с юга и юго-запада.
- В последнее время российские войска достигли тактически значимых успехов к востоку от Орехова. Машовец сообщил, что российские войска фактически захватили Чаривное (к востоку от Орехова), а передовые подразделения продвинулись к северо-западу от Луговского и к северу от Белогорья (оба населенных пункта расположены к юго-востоку от Орехова). По словам Машовец, российские ДРГ широко представлены в районе между Червоной Криницей, Чаривным, Луговским и Белогорьем. Эти группы в основном пытаются продвигаться в направлении Омельника.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземных боевых действиях на Херсонском направлении.
Напомним, что в Херсонской области 30 октября прошел этап программы гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. Автобусы с желающими выехать из города отправились как в Украину, так и в Россию под наблюдением омбудсменов двух стран.