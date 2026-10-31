ЗСУ мають просування та контратакують – чи є успіхи у Росії: оновлені звіт та карти ISW

Про це повідомляє ISW.

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Яка ситуація на фронті

30 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області , проте ISW не зафіксував жодних доказів просування російських сил у цьому районі.

, проте ISW не зафіксував жодних доказів просування російських сил у цьому районі. 29 та 30 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, проте не досягли просування. 29 жовтня пов'язаний із Кремлем російський "воєнкор" заявив, що як російські, так і українські сили посилюють бойові дії на північ і північний захід від Харкова.

Нещодавно російські війська здійснили операцію з проникнення в західну частину Куп'янська . Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 12 жовтня, українські сили завдали удару по російській позиції в західному Куп'янську – ймовірно, після того, як російські війська здійснили там операцію з проникнення.

. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 12 жовтня, українські сили завдали удару по російській позиції в західному Куп'янську – ймовірно, після того, як російські війська здійснили там операцію з проникнення. 30 жовтня російські війська продовжували наземні наступальні дії на північний схід від Борової , проте ISW не зафіксував доказів просування окупантів у цьому районі.

, проте ISW не зафіксував доказів просування окупантів у цьому районі. Нещодавно росіяни здійснили операцію з проникнення на південний схід від Лимана . Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 29 жовтня, українські війська завдали удару по російській позиції в західній частині Діброви (на південний схід від Лимана). Цьому передувала, за оцінкою ISW, спроба російських сил проникнути вглиб українських позицій.

. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 29 жовтня, українські війська завдали удару по російській позиції в західній частині Діброви (на південний схід від Лимана). Цьому передувала, за оцінкою ISW, спроба російських сил проникнути вглиб українських позицій. 29 та 30 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на схід від Слов'янська, проте не досягли просування, оскільки українські сили перейшли в контратаку на схід від Краматорська.

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Яка ситуація на фронті / Карти ISW

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Українські війська просунулися на захід від Костянтинівки . Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 26 жовтня, українські сили завдали удару по російській позиції в північній частині Степанівки (на захід від Костянтинівки), що свідчить про просування українських військ у цьому районі. 29 жовтня українське військове джерело також повідомило, що українські сили просунулися поблизу Миколайпілля та в напрямку Розкішного (обидва населені пункти розташовані на захід від Костянтинівки). Цього ж дня пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер заявив, що українські сили утримують позиції на північ від Русиного Яру (на південний захід від Миколайпілля) і перешкоджають російським військам убезпечити власну логістику поблизу Торського, а також захистити логістичні шляхи на стику російських угруповань військ "Південь" і "Центр".

. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 26 жовтня, українські сили завдали удару по російській позиції в північній частині Степанівки (на захід від Костянтинівки), що свідчить про просування українських військ у цьому районі. 29 жовтня українське військове джерело також повідомило, що українські сили просунулися поблизу Миколайпілля та в напрямку Розкішного (обидва населені пункти розташовані на захід від Костянтинівки). Цього ж дня пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер заявив, що українські сили утримують позиції на північ від Русиного Яру (на південний захід від Миколайпілля) і перешкоджають російським військам убезпечити власну логістику поблизу Торського, а також захистити логістичні шляхи на стику російських угруповань військ "Південь" і "Центр". 29 та 30 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на Добропільському напрямку , проте не досягли просування, оскільки українські сили здійснили контратаку на північ від Добропілля.

, проте не досягли просування, оскільки українські сили здійснили контратаку на північ від Добропілля. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про активність наземних сил на Новопавлівському напрямку 30 жовтня.

30 жовтня. Українські війська нещодавно просунулися на південь від Олександрівки . Український військовий оглядач Костянтин Машовець 30 жовтня заявив, що українські сили зачистили населені пункти Нове Запоріжжя та Тернувате (обидва розташовані на південь від Олександрівки) від кількох російських піхотних груп, які раніше проникли в ці населені пункти.

. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 30 жовтня заявив, що українські сили зачистили населені пункти Нове Запоріжжя та Тернувате (обидва розташовані на південь від Олександрівки) від кількох російських піхотних груп, які раніше проникли в ці населені пункти. Російські війська здійснювали операції з проникнення та просувалися на захід і північний захід від Гуляйполя в межах триваючих зусиль, спрямованих на широке охоплення Оріхова зі сходу та північного сходу. Машовець повідомив 30 жовтня, що передові підрозділи Росії, ймовірно, перетнули залізницю на лінії Оленокостянтинівка – Воздвижівка (на північний захід від Гуляйполя). Також повідомляється, що російські сили просунулися на північ і північний схід від Верхньої Терси, причому кілька груп проникли в сам населений пункт. Це свідчить про просування російських військ у полях на північ від Цвіткового. Машовець зазначив, що українські сили продовжують утримувати низку позицій між Староукраїнкою та Залізничним, що вказує на те, що російські війська не контролюють територію між ними. Машовець повідомив, що кілька російських піхотних груп просунулися на північ від автошляху Т-08-14 (Гуляйполе – Оріхів) і дісталися господарських будівель на північ від цієї дороги. Це свідчить про просування російських військ на північ і північний схід від Гуляйпільського. За словами Машовця, передові підрозділи окупантів не змогли дістатися самого Гуляйпільського, що спростовує заяви російської сторони про контроль над цим населеним пунктом. Машовець також зазначив, що російські війська вийшли до річки Верхня Терса з боку Залізничного, намагаючись обійти Гірке з півдня та південного заходу.

в межах триваючих зусиль, спрямованих на широке охоплення Оріхова зі сходу та північного сходу. Машовець повідомив 30 жовтня, що передові підрозділи Росії, ймовірно, перетнули залізницю на лінії Оленокостянтинівка – Воздвижівка (на північний захід від Гуляйполя). Також повідомляється, що російські сили просунулися на північ і північний схід від Верхньої Терси, причому кілька груп проникли в сам населений пункт. Це свідчить про просування російських військ у полях на північ від Цвіткового. Машовець зазначив, що українські сили продовжують утримувати низку позицій між Староукраїнкою та Залізничним, що вказує на те, що російські війська не контролюють територію між ними. Машовець повідомив, що кілька російських піхотних груп просунулися на північ від автошляху Т-08-14 (Гуляйполе – Оріхів) і дісталися господарських будівель на північ від цієї дороги. Це свідчить про просування російських військ на північ і північний схід від Гуляйпільського. За словами Машовця, передові підрозділи окупантів не змогли дістатися самого Гуляйпільського, що спростовує заяви російської сторони про контроль над цим населеним пунктом. Машовець також зазначив, що російські війська вийшли до річки Верхня Терса з боку Залізничного, намагаючись обійти Гірке з півдня та південного заходу. Останнім часом російські війська досягли тактично значущих успіхів на схід від Оріхова . Машовець повідомив, що російські війська фактично захопили Чарівне (на схід від Оріхова), а передові підрозділи просунулися на північний захід від Лугівського та на північ від Білогір'я (обидва населені пункти розташовані на південний схід від Оріхова). За словами Машовця, російські ДРГ широко представлені в районі між Червоною Криницею, Чарівним, Лугівським та Білогір'ям. Ці групи переважно намагаються просуватися в напрямку Омельника.

. Машовець повідомив, що російські війська фактично захопили Чарівне (на схід від Оріхова), а передові підрозділи просунулися на північний захід від Лугівського та на північ від Білогір'я (обидва населені пункти розташовані на південний схід від Оріхова). За словами Машовця, російські ДРГ широко представлені в районі між Червоною Криницею, Чарівним, Лугівським та Білогір'ям. Ці групи переважно намагаються просуватися в напрямку Омельника. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземні бойові дії на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, що на Херсонщині 30 жовтня пройшов етап гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Автобуси з охочими виїхати з міста вирушили як в Україну, так і в Росію під наглядом омбудсманів двох країн.