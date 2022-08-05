Безуспешные атаки россиян на Авдеевку и Пески, отражен штурм возле Марьинки: ситуация на фронте

Враг безуспешно пытается продвинуться рядом с населенными пунктами. Однако украинские защитники успешно отбивают атаки и штурмы оккупантов.

На Славянском направлении россияне из артиллерии обстреливают районы возле Богородичного, Долины, Дибривного, Большой Камышевахи и Родного. Однако активных наступательных действий там нет.

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оккупанты хотят захватить Соледар и Бахмут

россияне сосредотачивают силы в районах Бахмута и Авдеевки. Они пытаются создать благоприятные условия, чтобы захватить Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины Донецка.

На Краматорском и Бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию. Били неподалеку от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанес авиационный удар возле Вершины.

оккупанты пытались наступать и захватить выгодные рубежи, чтобы улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцевого и Вершины. Однако ушли без успехов.

Кроме того, россияне обстреливали районы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Враг хотел продвинуться в направлениях Красногоровки, Авдеевки и Песков. Однако и здесь захватчики не имели успехов.

ВСУ отразили штурм возле Марьинки

В Новопавловском и Запорожском направлениях россияне открывали огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Били по Марьинке, Владимировке, Новомихайловке, Великой Новоселке, Новоандреевке, Каменском, Новоселке, Чаривном, Новополье, Гуляйполе и Нескучном.

Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать.

На Юге русские наступали на Лозовое

На Юге захватчики пытаются удержать занятые позиции и не допустить контрнаступления ВСУ. Враг обстреливал районы населенных пунктов:

Посад-Покровское,

Степная Долина,

Лупарево,

Новониколаевка,

Новогригоровка,

Красная Долина,

Зеленый Гай,

Андреевка,

Трудолюбовка,

Нововоронцовка,

Тополиное,

Потемкино,

Ольгино,

Никополь.

россияне применили авиацию неподалеку от Лозового, Великого Артакового и Андреевки. Попробовали даже наступать в направлении Лозового. Однако получили решительный отпор от украинских воинов и отошли.

Кроме того, недалеко от Запорожья и Новоселовки Второй оккупанты провели разведку беспилотниками.

В Харьковской области оккупанты хотят повредить наступлению ВСУ

На Слобожанском направлении враг сосредотачивает силы, чтобы не допустить благоприятных условий восстановления наступления ВСУ.

На Харьковском направлении – обстрелы. В частности, россияне били в сторону районов населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов. Беспилотники запускали возле Русской Лозовой, Малых Проходов, Гусаровки и Чепилья.

Ситуация у северной границы

На Северском направлении россияне держат в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск западного военного округа. Также производят инженерное оборудование позиций и устанавливают системы видеонаблюдения.

оккупанты продолжают обстреливать пограничные области. В частности, из артиллерии огнем накрыли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч на Черниговщине и Стариково Сумской области.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

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