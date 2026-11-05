Оккупанты усилили штурмы на Константиновском направлении: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких участках фронта, однако 3 и 4 ноября не смогли добиться подтвержденных продвижений на большинстве направлений. Наиболее интенсивные штурмы были зафиксированы вблизи Константиновки, где противник совершил 24 атаки за два дня.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Константиновское направление

Наибольшую активность российские войска проявили в тактическом районе Константиновка – Дружковка. По данным Генерального штаба ВСУ, в течение 3 и 4 ноября противник совершил 24 штурма на Константиновском направлении – это наибольшее количество атак среди всех участков фронта за этот период.

ISW также зафиксировала признаки закрепления российских войск на северо-западе Константиновки. Кроме того, геолокационные видео свидетельствуют о недавней попытке проникновения российских военных в этот район.

Сумское направление

На севере Сумской области российские войска 3 и 4 ноября продолжали наступательные действия, в частности в направлении Мирополья. Подтвержденных продвижений противника не зафиксировано, а украинские военные контратаковали к северо-востоку от Сум.

Харьковское направление

К северо-востоку от Харькова российские военные пытались проникнуть на украинские позиции. ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в северо-восточной части Покаляного. Также российские войска провели атаку к северу от Великого Бурлука, однако доказательств их продвижения не обнаружено.

Купянское и Боровское направления

К северу от Купянска российские войска сосредоточили наступательные действия, пытаясь форсировать реку Оскол и продвигаться на запад. Однако 3 и 4 ноября они не добились подтвержденных успехов.

Без продвижения завершились и российские атаки на Боровском направлении, где украинские силы контратаковали к северо-востоку от Боровой.

Лиманское направление

В районе Заречного к северо-востоку от Лимана продолжается борьба за контроль над населенным пунктом. Источник, связанный с Западной группой войск России, опроверг заявления о полном контроле оккупантов над селом и назвал его спорной "серой зоной". Сейчас российские военные пытаются закрепиться в населенном пункте.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, осенние туманы и дожди затрудняют работу украинской беспилотной разведки, почему российские военные пытаются воспользоваться этим. Из-за плохой видимости оккупантам легче скрывать перемещения штурмовых групп и проникать глубже в украинские позиции.

Как рассказал в эфире 24 Канала командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов с позывным "Перун", для сдерживания таких атак недостаточно полагаться только на дроны, ведь оборона должна быть комплексной. Важную роль играют подготовка пехоты, артиллерия, инженерные заграждения и слаженное взаимодействие подразделений.

Филатов подчеркнул, что даже если противник воспользуется туманом и пробьет проходы в заграждениях, украинские военные смогут возобновить минирование после улучшения видимости. Отдельно командир отметил роль бронетехники, в частности БТР-4Е и Bradley, в противодействии российским штурмовым группам на мотоциклах.