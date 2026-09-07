ВСУ продвинулись в районе Гуляйполя – какова ситуация на других направлениях: отчет и карты ISW

Об этом сообщает ISW.

Аналогичная ситуация на Купянском направлении . Там российские войска также продолжают операции по проникновению и попытки закрепиться в Купянске и к югу от него. 5 сентября они форсировали реку Оскол, а также проникают в Купянск и Купянск-Вузловой, но украинская армия контролирует оба населенных пункта.

5 и 6 сентября оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции в направлении Большого Бурлука , но не продвинулись вперед.

Недавно российские войска провели операцию по проникновению на севере Харьковской области . Украинские войска нанесли удар по российским позициям к северу от Кудиевки после того, что, по оценкам ISW, было российской операцией по проникновению, согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 5 сентября.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Россияне продолжали наступательные операции в направлении Боровой, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали вблизи Корового Яра и Глущенково.

Они также активизировали свои наступательные операции на Славянском направлении в течение последних нескольких дней, но не добиваются продвижения вперед, поскольку украинские войска контратакуют.

Россия ведет наступательные операции и в тактическом районе Константиновка-Дружковка, но безуспешно.

Оккупационная армия недавно провела операцию по инфильтрации в тактическом районе Доброполья, а также на Покровском направлении, где российские войска, по всей видимости, экспериментируют с различными тактиками, несмотря на высокие потери. Например, украинская бригада, действующая на этом участке фронта, сообщила 6 сентября, что российские войска используют новую тактику отправки небольших штурмовых групп "разведки" к украинским позициям и отвлечения огня, чтобы выявить расположение украинских позиций, а затем наносят мощные удары по этому району. Бригада отметила, что российские войска не беспокоятся о потерях живой силы при применении этой тактики.

Российские войска продолжали наступательные операции на Новопавловском и Александровском направлениях 5 и 6 сентября, но не продвигались вперед.

ВСУ недавно продвинулись или удерживали позиции на Гуляйпольском направлении. Украинские силы, вероятно, удерживают позиции к югу от Воздвижевки (к северо-западу от Гуляйполя) и контролируют Лесное, Ровно, Долинку и Копани (все к северо-западу от Гуляйполя) – районы, куда российские войска либо продвинулись, либо заявили о продвижении, согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 5 сентября и, вероятно, снятым в середине августа 2026 года.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области 5 и 6 сентября, но не добились подтвержденного прогресса.