ВСУ продвинулись в районе Гуляйполя – какова ситуация на других направлениях: отчет и карты ISW
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 6 сентября. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Об этом сообщает ISW.
Какова ситуация на фронте
- 5 и 6 сентября российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
Недавно российские войска провели операцию по проникновению на севере Харьковской области. Украинские войска нанесли удар по российским позициям к северу от Кудиевки после того, что, по оценкам ISW, было российской операцией по проникновению, согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 5 сентября.
5 и 6 сентября оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции в направлении Большого Бурлука, но не продвинулись вперед.
Аналогичная ситуация на Купянском направлении. Там российские войска также продолжают операции по проникновению и попытки закрепиться в Купянске и к югу от него. 5 сентября они форсировали реку Оскол, а также проникают в Купянск и Купянск-Вузловой, но украинская армия контролирует оба населенных пункта.
Ситуация на фронте / Карты ISW
Россияне продолжали наступательные операции в направлении Боровой, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали вблизи Корового Яра и Глущенково.
Они также активизировали свои наступательные операции на Славянском направлении в течение последних нескольких дней, но не добиваются продвижения вперед, поскольку украинские войска контратакуют.
Россия ведет наступательные операции и в тактическом районе Константиновка-Дружковка, но безуспешно.
Оккупационная армия недавно провела операцию по инфильтрации в тактическом районе Доброполья, а также на Покровском направлении, где российские войска, по всей видимости, экспериментируют с различными тактиками, несмотря на высокие потери. Например, украинская бригада, действующая на этом участке фронта, сообщила 6 сентября, что российские войска используют новую тактику отправки небольших штурмовых групп "разведки" к украинским позициям и отвлечения огня, чтобы выявить расположение украинских позиций, а затем наносят мощные удары по этому району. Бригада отметила, что российские войска не беспокоятся о потерях живой силы при применении этой тактики.
Российские войска продолжали наступательные операции на Новопавловском и Александровском направлениях 5 и 6 сентября, но не продвигались вперед.
ВСУ недавно продвинулись или удерживали позиции на Гуляйпольском направлении. Украинские силы, вероятно, удерживают позиции к югу от Воздвижевки (к северо-западу от Гуляйполя) и контролируют Лесное, Ровно, Долинку и Копани (все к северо-западу от Гуляйполя) – районы, куда российские войска либо продвинулись, либо заявили о продвижении, согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 5 сентября и, вероятно, снятым в середине августа 2026 года.
Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области 5 и 6 сентября, но не добились подтвержденного прогресса.
Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 6 сентября.
Напомним, что накануне аналитики ISW писали, что украинские силы контратакуют и возвращают утраченные позиции вблизи Гоптовки и Кудиевки. Оба населенных пункта расположены к северу от Харькова.