Про це повідомляє ISW.

Аналогічна ситуація на Куп'янському напрямку . Там російські війська також продовжують місії з інфільтрації та спроби закріпити позиції в Куп'янську та на південь від нього. 5 вересня вони форсували річку Оскіл, а також проникають до Куп'янська та Куп'янська-Вузлового, але українська армія контролює обидва населені пункти.

5 та 6 вересня окупанти продовжували обмежені наступальні операції на напрямку Великого Бурлука , але не просунулися вперед.

Нещодавно російські війська провели місію з інфільтрації на півночі Харківської області . Українські війська завдали удару по російських позиціях на північ від Кудіївки після того, що, за оцінками ISW, було російською місією з інфільтрації згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 5 вересня.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Росіяни продовжували наступальні операції на напрямку Борової, але не просунулися вперед, оскільки українські війська контратакували поблизу Корового Яру та Глущенкового.

Вони також активізували свої наступальні операції на Слов'янському напрямку протягом останніх кількох днів, але не досягають просування вперед, оскільки українські війська контратакують.

Росія веде наступальні операції й у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, але безуспішно.

Окупаційна армія нещодавно провела місію з інфільтрації в тактичному районі Добропілля, а ще на Покровському напрямку, де російські війська, схоже, експериментують з різними тактиками, незважаючи на високі втрати. Наприклад, українська бригада, яка діє на цій ділянці фронту, повідомила 6 вересня, що російські війська використовують нову тактику відправки невеликих штурмових груп "відкриття" до українських позицій та відволікання на вогонь, щоб виявити розташування українських позицій, а потім завдають потужних ударів по цьому району. Бригада зазначила, що російські війська не переймаються втратами живої сили під час цієї тактики.

Російські війська продовжували наступальні операції на Новопавлівському та Олександрівському напрямках 5 та 6 вересня, але не просувалися вперед.

ЗСУ нещодавно просунулися або утримували позиції на Гуляйпільському напрямку. Українські сили, ймовірно, утримують позиції на південь від Воздвижівки (на північний захід від Гуляйполя) та контролюють Лісне, Рівне, Долинку та Копані (усі на північний захід від Гуляйполя) – райони, куди російські війська або просунулися, або заявили про просування, згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 5 вересня та, ймовірно, знятими в середині серпня 2026 року.

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на заході Запорізької області 5 та 6 вересня, але не досягли підтвердженого прогресу.