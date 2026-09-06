Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті. За даними аналітиків, жодна зі сторін не має підтвердженого просування.

Що відбувається на фронті?

Сумський напрямок

Джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання військ "Північ", заявило, що українські сили просуваються вздовж залізниці між Таратутіним і Рясним (обидва населені пункти розташовані на південний схід від Сум).

Північ Харківщини

Джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання військ "Північ", заявило, що українські сили контратакують і повертають втрачені позиції поблизу Гоптівки та Кудіївки – обидва населені пункти розташовані на північ від Харкова.

Російські військові блогери продовжили безпідставно заявляти, що російські війська нібито оточили українські сили між Вовчанським і Великобурлуцьким напрямками. Водночас жодних доказів такого оточення вони не надали.

Куп'янський напрямок

Один із російських військових блогерів заявив, що російські сили просунулися на захід від Петро-Іванівки, що на північний схід від Куп'янська.

Інші російські блогери стверджували, що українські військові контратакують поблизу Западного, на північ від Куп'янська, та Дворічної, на північний схід від міста.

Ділянка між Рідкодубом і Новим, що на південний схід від Борівої, за повідомленнями, є спірною "сірою зоною". Джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання військ "Захід", заявило, що через постійні бої на цій ділянці немає чіткої лінії фронту.

Слов'янський напрямок

Російські військові блогери продовжують ставити під сумнів офіційні заяви Росії про просування на північ від Слов'янська. Це відбувається на тлі інформаційної кампанії, покликаної перебільшити успіхи російської армії в цьому районі.

5 вересня один із російських ресурсів опублікував відео, на якому, як стверджувалося, російський військовий проходить Святогірськом, що на північ від Слов'янська.

Про саме захоплення Святогірська Путін заявляв 1 вересня.

Однак відео виявилося старим і змонтованим: зокрема, до нього додали голос за кадром, якого не було в оригіналі.

Один із російських військових блогерів 5 вересня визнав, що російські військові відредагували архівне відео, додавши озвучку та прибравши оригінальний водяний знак. Він також визнав, що достовірних доказів захоплення Святогірська російськими військами немає. За його словами, найближчі російські позиції розташовані приблизно за 10 кілометрів від міста, а між ними складна для пересування місцевість.

Джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання військ "Захід", 5 вересня також заявило про українські контратаки поблизу Дробишевого, що на північний схід від Слов'янська та на схід від Святогірська.

Це свідчить, що українські сили зберігають позиції значно східніше Святогірська, а російські війська, ймовірно, не просунулися західніше Дробишевого.

Костянтинівський напрямок

5 вересня міноборони Росії заявило про захоплення Куртівки, що на північний захід від Костянтинівки.

Російський військовий блогер припустив, що російські сили хочуть використати Куртівку, щоб перерізати сполучення між Олексієво-Дружківкою та Дружківкою. Це, на його думку, дозволило б захопити Олексієво-Дружківку та Осикове, які розташовані на північний захід від Костянтинівки.

Водночас ISW не знайшов доказів просування російських військ поблизу Куртівки. За оцінкою інституту, найближчі підтверджені райони, які контролює Росія, розташовані приблизно за 10 кілометрів від цього населеного пункту.

Що відбувається на Костянтинівському напрямку / Карта ISW

Добропільський напрямок

Російські війська продовжують спроби інфільтрацій в районі Добропілля. За даними ISW, українські військові завдали удару по окупанту на південному сході Матяшевого, на південь від Добропілля, після спроби російської групи проникнути на цю ділянку.

Російські джерела заявили, що їхні війська нібито захопили половину будівель у Матяшевому та витіснили українських військових із Новогришиного, розташованого на захід від Матяшевого.

Один із російських блогерів водночас стверджував, що українські сили контратакують у напрямку Матяшевого та Шевченка, що на південь від Чернігівки.

Також російські військові блогери заявляли про просування російських сил із Чернігівки в напрямку Добропілля, на південь від Веселого, а також до східної частини Добропілля – невеликого населеного пункту на південь від міста Добропілля.

Ситуація на Добропільському напрямку / Карта ISW

Оріхівський напрямок

Російські війська нещодавно здійснили спробу інфільтрації в західній частині Запорізької області.

За даними геолокованого відео, оприлюдненого 5 вересня, українські сили завдали удару по позиції в Малій Токмачці, куди проникли росіяни. Зауважимо, що Мала Токмачка розташована на південний схід від Оріхова.

Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта ISW