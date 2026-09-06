Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте. По данным аналитиков, ни у одной из сторон не отмечено подтвержденного продвижения.

Что происходит на фронте?

Сумское направление

Источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Север", заявил, что украинские силы продвигаются вдоль железной дороги между Таратутиным и Рясным (оба населенных пункта расположены на юго-восток от Сум).

Север Харьковской области

Источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Север", заявил, что украинские силы контратакуют и возвращают утраченные позиции вблизи Гоптовки и Кудиевки – оба населенных пункта расположены на север от Харькова.

Российские военные блогеры продолжили безосновательно заявлять, что российские войска якобы окружили украинские силы между Волчанским и Великобурлукским направлениями. При этом никаких доказательств такого окружения они не предоставили.

Купянское направление

Один из российских военных блогеров заявил, что российские войска продвинулись на запад от Петро-Ивановки, расположенной на северо-восток от Купянска.

Другие российские блогеры утверждали, что украинские военные контратакуют вблизи Западного, на север от Купянска, и Двуречной, на северо-восток от города.

Участок между Ридкодубом и Новым, расположенный на юго-восток от Боривой, по сообщениям, является спорной "серой зоной". Источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Запад", заявил, что из-за постоянных боев на этом участке нет четкой линии фронта.

Славянское направление

Российские военные блогеры продолжают ставить под сомнение официальные заявления России о продвижении на север от Славянска. Это происходит на фоне информационной кампании, призванной преувеличить успехи российской армии в этом районе.

5 сентября один из российских ресурсов опубликовал видео, на котором, как утверждалось, российский военный проходит через Святогорск, расположенный на север от Славянска.

О самом захвате Святогорска Путин заявлял 1 сентября.

Однако видео оказалось старым и смонтированным: в частности, в него добавили голос за кадром, которого не было в оригинале.

Один из российских военных блогеров 5 сентября признал, что российские военные отредактировали архивное видео, добавив озвучку и удалив оригинальный водяной знак. Он также признал, что достоверных доказательств захвата Святогорска российскими войсками нет. По его словам, ближайшие российские позиции расположены примерно в 10 километрах от города, а между ними – местность, затрудняющая передвижение.

Источник, сообщающий о действиях российской группировки войск "Запад", 5 сентября также заявил об украинских контратаках вблизи Дробишевого, что на северо-восток от Славянска и на восток от Святогорска.

Это свидетельствует о том, что украинские силы удерживают позиции значительно восточнее Святогорска, а российские войска, вероятно, не продвинулись западнее Дробишевого.

Константиновское направление

5 сентября Минобороны России заявило о захвате Кутивки, расположенной на северо-запад от Константиновки.

Российский военный блогер предположил, что российские силы хотят использовать Куртивку, чтобы перерезать связь между Алексеево-Дружковкой и Дружковкой. Это, по его мнению, позволило бы захватить Алексеево-Дружковку и Осиково, расположенные на северо-запад от Константиновки.

В то же время ISW не обнаружил доказательств продвижения российских войск вблизи Кутивки. По оценке института, ближайшие подтвержденные районы, контролируемые Россией, расположены примерно в 10 километрах от этого населенного пункта.

Что происходит на Константиновском направлении / Карта ISW

Добропольское направление

Российские войска продолжают попытки инфильтрации в районе Доброполья. По данным ISW, украинские военные нанесли удар по оккупантам на юго-востоке Матяшево, на юг от Доброполья, после попытки российской группы проникнуть на этот участок.

Российские источники заявили, что их войска якобы захватили половину зданий в Матяшево и вытеснили украинских военных из Новогришино, расположенного на западу от Матяшево.

Один из российских блогеров при этом утверждал, что украинские силы контратакуют в направлении Матяшево и Шевченко, расположенного на юг от Черниговки.

Также российские военные блогеры заявляли о продвижении российских сил из Черниговки в направлении Доброполья, на юг от Веселого, а также в восточную часть Доброполья – небольшого населенного пункта на юг от города Доброполья.

Ситуация на Добропольском направлении / Карта ISW

Ореховское направление

Российские войска недавно предприняли попытку инфильтрации в западной части Запорожской области.

По данным геолоцированного видео, обнародованного 5 сентября, украинские силы нанесли удар по позиции в Малой Токмачке, куда проникли россияне. Отметим, что Малая Токмачка расположена на юго-восток от Орехова.

Ситуация на Ореховском направлении / Карта ISW