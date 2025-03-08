Россияне наступают на Сумщине и продвинулись в Торецке: карты фронта от ISW

Ситуация на фронте остается сложной. Россия не оставляет попыток захватить новые украинские территории, однако наши воины дают врагу достойный отпор по всей линии соприкосновения.

Российские войска 7 марта якобы захватили Старую Сорочину к северо-западу от Суджи. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Ситуация в Курской области

Российские войска продвинулись на юго-восток от Николаево-Дарино.

Вражеские милблогеры также утверждали, что их войска захватили Николаевку и Викторовку и наступали в районе Малой Локни, а также продвинулись в районе Куриловки и Гуево, но эти заявления невозможно подтвердить.

Представитель украинской бригады, работающей на Курском направлении, заявил, что российские войска атакуют слабые места украинской обороны небольшими группами пехоты и время от времени проводят механизированные штурмы.

Россияне продвинулись на Сумщине

Российские войска недавно продвинулись на север Сумской области впервые с 2022 года. Они, вероятно, хотят использовать ограниченное продвижение там, чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области.

В частности, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Басовки, в районе Журавки. Российские милблогеры недавно заявили, что российские их захватили Басовку и Новенькое.

Российское военное командование, вероятно, приказало своим войскам перерезать автомагистраль H-07, чтобы усложнить материально-техническое обеспечение Украины на Курском выступе. Российские войска, вероятно, намерены перерезать основной очевидный путь выезда из Украины и заставить украинских военных отступить от Курского выступа.

Российское военное командование, возможно, поручило относительно более элитным подразделениям возглавить усилия по охвату украинского выступления в Курской области. Российским войскам придется закрыть разрыв примерно в 35 километров. Однако российские войска вряд ли будут проводить значительную наступательную операцию дальше в сторону города Сумы, пока украинские войска удерживают позиции в Курской области.

Что происходит возле Часового Яра

Также недавно российские войска активизировали наступательные, чтобы захватить Часов Яр и ради наступления на Константиновку. Российские войска продвинулись вдоль железнодорожного пути и улицы Чехова на юго-западе Часового Яра.

Там продолжаются российские усилия по захвату и выходу из Часового Яра, наступления на северо-восточную окраину Константиновки и давления на "пояс крепостей" Украины – 50-километровую линию из четырех крупных городов, которая формирует костяк обороны Украины в Донецкой области.

Ранее ISW оценивало, что многоосная кампания против "пояса крепостей" Украины займет у российских войск несколько лет, но эта оценка сильно зависит от предоставления западной помощи.

Россияне не продвинулись на Харьковском направлении.

Ситуация на Купянском направлении

Подтвержденных продвижений нет.

Российский милблогер утверждал, что украинские силы находятся в Купянске на западном берегу реки Оскол.

Командир экипажа украинского беспилотника, который работал на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил, что на этих направлениях интенсивность российских атак уменьшилась.

Недавно российские войска продвинулись на направлении Боровая.

Что известно о Лиманском направлении

Российские войска продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но подтвержденных наступлений не сделали.

6 и 7 марта российские войска наступали в направлении Нового и Новомихайловки, Ивановки, Балки Журавки, Ямполовки и Торского.

Представитель украинской бригады, которая находится на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска постоянно наступают на Лиманском направлении и время от времени продвигаются в результате механизированных штурмов.

Россияне продвинулись в Торецке

Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Говорится также о продвижении в самом городе Торецк.

Российские милблогеры утверждали, что их войска дополнительно продвинулись в северном, западном и южном Торецке и в Сухой Балке, а также в районе Торецкой шахты и вблизи Щербиновки, однако подтверждений нет

Под самым Торецком продолжались бои. В частности, у Озариновки, Крымского, Дачного и Дилиевки, у Дружбы и у Леонидовки 6 и 7 марта.

Ситуация на Покровском направлении

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Они недавно продвинулись в центре Лисовки к юго-востоку от Покровска.

Российские войска продолжали наступательные действия к востоку от Покровска в районе Елизаветовки и Луча, Даченского, Шевченко, Песчаного и возле Удачного, Надиевки, Котляровки и Преображенки.

Российский милблогер и бывший инструктор Storm-Z заявил, что украинские силы контролируют огонь над российскими наземными линиями связи, которые ведут к Шевченко с помощью беспилотников, и что украинские силы превосходят операции БпЛА в этом районе.

Россияне наступают на Кураховском направлении

Российский милблогер утверждал, что российские войска продвинулись на север от Андреевки на запад от Курахово, но подтверждения этому нет.

Российские войска продолжали наступление к западу от Курахово в районе Улаклы, Андреевки, Константинополя, Алексеевки и Багатира и в районе Разлива.

Что происходит возле Великой Новоселки

Российские войска продолжили наступление на Великоновоселкском направлении, но не продвинулись.

Они продолжали наступление к северу от Великой Новоселки в районе Скудного и Днепроэнергии и в районе Привольного, Свободного Поля, Бурлацкого, Новоселки и Шевченко.

Что происходит на Юге

Российские войска продолжили наступательные действия в западной Запорожской области, но не подтвердили наступление.

Они вели наступательные действия к северу от Роботино в районе Малой Токмачки, в районе Степного, Щербаков, Нестерянки, Пятихаток, Каменского и Малых Щербаков.

Представитель украинской бригады, которая находилась на Ореховском направлении, что российские войска используют для перевозки похищенную гражданскую технику и в основном штурмуют украинские позиции в пешем порядке.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях на Херсонском направлении.

Ситуация на фронте / Карты ISW