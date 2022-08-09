Враг наступает на Бахмут, имеет потери и уходит, но преуспевает у поселка Вершина

Оккупанты не оставляют надежд на захват украинских территорий и пытаются идти в наступление. Украинские защитники и защитницы дают мощный отпор захватчикам и отбивают их атаки.

Враг пытался наступать в направлении Спорного. Кроме того, россияне пытались идти в атаку и вести разведку боем в направлении Бахмута.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Оккупанты с помощью артиллерии и танков обстреляли Бахмут, Константиновку, Соледарь, Зайцево, Торецк, Яковлевку, Белогоровку, Покровское, Кодему и Майорск. Также враг нанес авиаудары вблизи Вершины, Веселой Долины, Зайцево, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного.

При попытке штурма Спорного россияне попали под кинджальный огонь украинских войск и хаотично отступили.

В то же время в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара кафиры пытались задействовать разведывательные группы, но удары наших войск изменили планы врага. Захватчики отступили, их потери уточняют.

В районах Бахмута и Подгорного россияне пробовали вести разведку боем. Однако эта попытка также обречена на провал.

Кроме того, для улучшения своего тактического положения враг вел наступление в районах Яковлевки, Бахмута и Зайцева , но отступил с потерями. В то же время у россиян есть частичный успех в районе Вершины .

Ситуация по другим направлениям в Донецкой области

На Донецком направлении кафиры пытаются идти в штурм на Бахмутском и Авдеевском направлении при поддержке авиации. В то же время для сковывания действий наших войск и недопущения их перемещения оккупанты открывают огонь по всей линии столкновения, а захватчики перегруппировываются.

В Краматорском направлении россияне продолжают обстрелы населенных пунктов. Наступательных действий захватчики не вели.

На Авдеевском направлении похожая ситуация, однако кафиры пытались идти в наступление в районах Красногоровки, Авдеевки и Песков . Однако безуспешно.

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