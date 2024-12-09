Враг продвигается в Донецкой области и готовит наступление на Херсон: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии фронта продолжаются сложные бои. В Донецкой и Харьковской областях российские войска имеют продвижение. Также продолжаются бои в Луганской и Запорожской областях и в Курской области России. Кроме того, враг готовит наступление на Херсон.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю со 2 по 8 декабря, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Бои в Курской области

Продолжаются тяжелые бои в Курской области России – враг прилагает все усилия для того, чтобы выбить Силы обороны со своей территории. В течение прошлой недели на основных плацдармах в районе Суджи и Теткино изменений не было зафиксировано. Однако в районе села Новый Путь исчезла серая зона. Вероятно, врагу удалось выйти на государственную границу в этом районе.





Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Бои на Харьковщине и Луганщине

В Харьковской области продолжаются бои на двух направлениях – Харьковском и Купянском. В районе села Липцы и города Волчанск на Харьковском направлении изменений линии соприкосновения не зафиксировано, несмотря на попытки врага продвинуться.

В то же время более сложная ситуация на Купянском направлении. Прежде всего Силам обороны удалось выбить российские войска из села Новомлинск, куда они зашли накануне, форсировав реку Оскол. Также удалось восстановить позиции в районе села Двуречная.

Враг пытается продвинуться к Купянску, однако все попытки терпят крах – Силы обороны отбивают вражеские атаки.





Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

Также продолжаются бои на образованном южнее Купянска вражеском плацдарме в направлении реки Оскол. Там продолжаются бои в Колесниковке, Кругляковке и в окрестностях Глушковки, однако на прошлой неделе продвинуться оккупантам не удалось.

Враг имел успех севернее села Лозовое, также район села Зеленый Гай перешел в серую зону.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

В Луганской области основным местом боестолкновений остается село Макеевка, однако на прошлой неделе изменений на линии фронта там не было зафиксировано.

Бои в Часовом Яру и Торецке

На Лиманском направлении враг продолжает попытки продвинуться в Тернах, куда ему удалось прорваться ранее, однако все попытки безуспешны. В то же время на Северском направлении продолжаются бои в районе Выемки, однако изменений на линии фронта там также не зафиксировано.

На Краматорском направлении продолжаются бои в городе Часов Яр и прилегающих селах. Там оккупанты прилагают все усилия для захвата города, однако все попытки не приносят им успеха. 8 декабря представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин заявил о зачистке бойцами одного из кварталов города. Но, вероятно, из соображений безопасности, ни бригада, ни DeepState не уточняют, о какой территории идет речь.

На Торецком направлении продолжаются тяжелые бои в самом Торецке и прилегающих населенных пунктах. После продвижений в районе Железного в направлении юго-восточных окраин Торецка неделями ранее, враг усиленно атакует микрорайон Забалка, где на прошлой неделе имел продвижение. Также россияне продвинулись в направлении центральной части города.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Бои возле Покровска

В районе Покровска ситуация осложняется. Долгое время в районе Лисовки и Николаевки продвижение врага удавалось сдерживать. Однако после захвата россиянами Селидово и дальнейших продвижений в сторону Днепропетровской области, ситуация для Покровска осложнилась.

На прошлой неделе враг продвинулся южнее Лисовки и в направлении Далеченского. Оккупанты прорвались в села Новый Труд, Новопустинка, Новотроицкое и Шевченко. Захват последнего фактически открывает россиянам путь к Покровску. Сейчас расстояние между линией фронта и южными окраинами города – около 4 километров.

Расстояние от линии фронта в Новотроицком до Днепропетровской области – 11 километров. Также в направлении админграницы областей враг наступает и в рйаоні села Чумацкое (Пушкино).





Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

Битва за Курахово

Едва ли не самое сложное направление фронта сейчас – Кураховский, где ситуация становится все сложнее для Сил обороны. Севернее Кураховского водохранилища россияне оккупировали Старые Терны, фактически воплотив план по обходу водоема, что создает угрозы для защитников Курахово и близлежащих населенных пунктов.

Врагу удалось продвинуться в центральной части Курахово. Большинство города – захвачена врагом, запад Курахово остается под контролем Сил обороны.

Также оккупанты продвинулись на запад к югу от Дального и прорвались в село Успеновка. Это представляет большую угрозу окружения для украинских бойцов в районе Анновки, Романовки и Елизаветовки, поскольку расстояние от линии фронта в Успеновке до ЛБЗ в Трудовом составляет менее 3 километров.

Вражеские войска также прорвались в Константинопольское и Сухие Ялы. Расстояние от последнего села до Старых Тернов сейчас около 10 километров, что сейчас не грозит окружением для бойцов Кураховского направления, но указывает на то, что враг намерен воплотить такой план.





Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои на Времовском направлении

Еще одним сложным направлением является Времовское. На прошлой неделе Силам обороны удалось выбить россиян из села Новый Комар и отбросить захватчиков. Однако оккупанты атакуют чуть ли не на всей линии соприкосновения. В частности на прошлой неделе враг оккупировал село Благодатное, подойдя под Макаровку с востока. Также атакуют возле Ровнополя россияне подошли под Макаровку с запада. Враг образовал в этом районе так называемые "клешни".





Ситуация на Времовском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои на Юге и подготовка наступления на Херсон

В Запорожской области продолжаются бои в районе села Работино, однако продвижений на этом направлении на прошлой неделе не было зафиксировано.

В то же время на прошлой неделе глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил о подготовке россиянами наступления на правобережье Херсонщины – враг подготовил около 300 катеров для того, чтобы форсировать Днепр. Эту информацию подтвердили и в ВСУ, указывая на то, что целью врага является захват плацдарма на правобережье, чтобы Украина сконцентрировала туда как можно больше войск.

Большинство экспертов оценивают перспективу такой операции как суицидальную для россиян. В то же время сейчас враг активно пытается захватить острова на Днепре. Также продолжаются бои в районе сел Крынки и Казачьи Лагери.

Ситуация на фронте сложная. И сложнее всего сейчас нашим воинам. Поэтому каждый из нас должен делать для армии все возможное и невозможное. Наименьшее, что можно сделать прямо сейчас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.