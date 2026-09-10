Россия недавно проникла на двух направлениях: отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 9 сентября. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте

8 и 9 сентября российские войска продолжали наступательные действия на севере Сумской области , но не добились успехов, поскольку украинские силы провели контратаку в направлении Андреевки. Российские силы несколько отступили на юго-запад от Юнаковки из-за украинских обстрелов и закрепились на позициях в населенном пункте Степок. Представители украинского военного командования продолжают подчеркивать, что российские карты боевых действий в северной части Сумской области не соответствуют реальности, а погрешности в них иногда достигают 10 километров.

9 сентября российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука , однако не добились подтвержденного продвижения из-за контратак украинских сил.

Источники продолжают критиковать российское военное командование за преувеличение успехов России вблизи Купянска . Российские солдаты жалуются на действия командования: оно перебрасывает подкрепление для закрепления на якобы захваченных позициях вблизи Купянска, где на самом деле украинские силы уже давно удерживают позиции.

9 сентября российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на Боровском направлении , но не продвинулись вперед из-за контратак украинских сил.

8 и 9 сентября оккупанты продолжали наступательные действия на Славянском направлении, но также не продвинулись.

Ситуация на фронте / ISW

Недавно российские войска проникли в тактическую зону Константиновка – Дружковка . Вероятно, российские силы провели операцию по проникновению к северо-западу от Ильиновки; об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 8 сентября, на которых зафиксирован удар украинских сил по российской позиции в этом районе.

Российские войска недавно проникли и на Добропольском направлении . Вероятно, оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Нового Донбасса. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 8 сентября, на которых зафиксировано, как украинские силы наносят удар по российской позиции вдоль железной дороги в этом районе.

8 и 9 сентября российские захватчики продолжали наступательные действия на Покровском, Новопавловском и Александровском направлениях , но не добились подтвержденного продвижения.

Аналогичная ситуация наблюдалась и на Гуляйпольском направлении , и в западной части Запорожской области .

Ни российские, ни украинские силы не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 9 сентября.

Напомним, что накануне в ISW писали, что украинские силы недавно продвинулись или удержали свои позиции на Славянском направлении.

Между тем оккупанты недавно продвинулись в Константиновке и продолжили попытки проникновения в районе города.