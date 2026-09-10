Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті

8 та 9 вересня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області , але не досягли успіхів, оскільки українські сили здійснили контратаку в напрямку Андріївки. Російські сили дещо відступили на південний захід від Юнаківки через українські обстріли та закріпилися на позиціях у населеному пункті Степок. Представники українського військового командування продовжують наголошувати на тому, що російські карти бойових дій у північній частині Сумської області не відповідають реальності, а похибки в них іноді сягають 10 кілометрів.

9 вересня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука , однак не досягли підтвердженого просування через контратаки українських сил.

Джерела продовжують критикувати російське військове командування за перебільшення успіхів Росії поблизу Куп'янська . Російські солдати скаржаться на дії командування: воно перекидає підкріплення для закріплення на нібито захоплених позиціях поблизу Куп'янська, де насправді українські сили вже давно утримують позиції.

9 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на Борівському напрямку , але не просунулися вперед через контратаки українських сил.

8 та 9 вересня окупанти продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, але теж не просунулися.

Ситуація на фронті / ISW

Нещодавно російські війська здійснили проникнення в тактичну зону Костянтинівка – Дружківка . Ймовірно, російські сили провели операцію з проникнення на північний захід від Іллінівки; про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, на яких зафіксовано удар українських сил по російській позиції в цьому районі.

Російські війська нещодавно здійснили проникнення й на Добропільському напрямку . Ймовірно, окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Нового Донбасу. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, на яких зафіксовано, як українські сили завдають удару по російській позиції вздовж залізниці в цьому районі.

8 та 9 вересня російські загарбники продовжували наступальні дії на Покровському, Новопавлівському та Олександрівському напрямках , але не досягли підтвердженого просування.

Аналогічно було й на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області .

Ні російські, ні українські сили не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 9 вересня.

Нагадаємо, що напередодні в ISW писали, що українські сили нещодавно просунулися або зберегли свої позиції на Слов'янському напрямку.

Тим часом окупанти нещодавно просунулися в Костянтинівці та продовжили спроби проникнення в районі міста.