28 января, 20:39
"Эффект спичечного коробка": какая задача сейчас у россиян возле Покровска

Петро Синеокий
Основные тезисы
  • На Покровском направлении сложная ситуация. Это сейчас самый горячий участок на фронте.
  • Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прокомментировал бои на Покровском направлении.

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Враг пытается выбить логистику на этом участке фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Покровское направление сейчас самое горячее на фронте. Значительная часть и Покровска, и Мирнограда сейчас в серой зоне.

Что происходит на Покровском направлении?

По словам Жмайло, Силы обороны Украины сдерживают оккупантов в северной части Покровска и Мирнограда. Там создают так называемый "эффект спичечного коробка".

Силы обороны создают там "эффект спичечного коробка", чтобы оккупанты не вырывались из городской застройки на открытые поля,
– сказал Жмайло.

Логистика – самая тяжелая проблема на этом участке фронта. Ее проводят сейчас с помощью наземных роботизированных комплексов и дронами-бомберами. Зато враг лезет в сторону населенного пункта Гришино, чтобы еще больше усложнить логистику на Покровском направлении.

