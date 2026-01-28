"Эффект спичечного коробка": какая задача сейчас у россиян возле Покровска
- На Покровском направлении сложная ситуация. Это сейчас самый горячий участок на фронте.
- Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прокомментировал бои на Покровском направлении.
Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Враг пытается выбить логистику на этом участке фронта.
Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Покровское направление сейчас самое горячее на фронте. Значительная часть и Покровска, и Мирнограда сейчас в серой зоне.
Что происходит на Покровском направлении?
По словам Жмайло, Силы обороны Украины сдерживают оккупантов в северной части Покровска и Мирнограда. Там создают так называемый "эффект спичечного коробка".
Силы обороны создают там "эффект спичечного коробка", чтобы оккупанты не вырывались из городской застройки на открытые поля,
– сказал Жмайло.
Логистика – самая тяжелая проблема на этом участке фронта. Ее проводят сейчас с помощью наземных роботизированных комплексов и дронами-бомберами. Зато враг лезет в сторону населенного пункта Гришино, чтобы еще больше усложнить логистику на Покровском направлении.
Потери России на войне против Украины
- По состоянию на 28 января Россия потеряла более 1 миллиона 236 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11609 танков, 23958 боевых бронированных машин, 36713 артиллерийских систем и т.д.
- В ночь на 28 января Силы обороны нанесли ряд ударов по территории России и временно оккупированных территорий Украины. В частности под удар попал пункт управления БпЛА врага в районе Великой Новоселки.
- Также удалось поразить нефтебазу в Воронежской области. Над объектом наблюдали густой дым.