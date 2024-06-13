Тяжелый период на фронте начался, но армагеддона не будет, Украина выстоит и победит, – Буданов

На фронте в Украине сейчас тяжелый период. Однако никакого армагеддона не будет.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Тяжелый период, но армагеддона не будет"

Я считаю, что он (тяжелый период – 24 Канал) сейчас идет. Но опять же повторяю – армагеддона никакого не будет. Не переживайте, мы выстоим и победим,

– подчеркнул Буданов.

Глава ГУР МО также рассказал, что летнее контрнаступление России уже началось.

Оно (контрнаступление – 24 Канал) уже идет. Оно началось в середине мая и продолжается. К сожалению, оно продолжается. Ситуация не лучшая, но не надо преувеличивать последствия этого,

– отметил разведчик.

Ситуация на фронте по состоянию на вечер 12 июня: кратко