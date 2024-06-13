Тяжелый период на фронте начался, но армагеддона не будет, Украина выстоит и победит, – Буданов
На фронте в Украине сейчас тяжелый период. Однако никакого армагеддона не будет.
Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
Смотрите также Буданов ответил, возможно ли наступление оккупантов на Сумщине
"Тяжелый период, но армагеддона не будет"
Я считаю, что он (тяжелый период – 24 Канал) сейчас идет. Но опять же повторяю – армагеддона никакого не будет. Не переживайте, мы выстоим и победим,
– подчеркнул Буданов.
Глава ГУР МО также рассказал, что летнее контрнаступление России уже началось.
Оно (контрнаступление – 24 Канал) уже идет. Оно началось в середине мая и продолжается. К сожалению, оно продолжается. Ситуация не лучшая, но не надо преувеличивать последствия этого,
– отметил разведчик.
Ситуация на фронте по состоянию на вечер 12 июня: кратко
- По состоянию на 22 часа 12 июня произошло 108 боевых столкновений. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
- Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Ситуация в районах боевых действий сложная, впрочем контролируется Силами обороны Украины.
- На Харьковском направлении состоялось 5 боевых столкновений. Попытки врага приблизиться к нашим позициям в районах Липцов, Волчанска и Тихого успеха не имели.
- На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 13.
- Напряженная ситуация на Северском направлении. Враг 14 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с оборонительных позиций.
- На Лиманском направлении агрессор десять раз атаковал наши позиции в районах Дружелюбовки, Тернов, Невского и Серебрянского леса. Известно, что 9 атак успешно отражено нашими защитниками. Продолжался бой в районе Дружелюбовки.
- На Краматорском направлении потерпели неудачу десять попыток российских оккупационных войск продвинуться вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Ситуация под контролем защитников Украины.
- На Кураховском направлении количество атак врага вечером за вчера увеличилось до 11. Напряженной остается ситуация в районе Красногоровки, где оккупанты проявляют наибольшую активность.
- На Времовском направлении 5 штурмовых действий противника вблизи Водяного и Урожайного успеха не имели.