Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
Дивіться також Буданов відповів, чи можливий наступ окупантів на Сумщині
"Важкий період, але армагеддону не буде"
Я вважаю, що він (важкий період – 24 Канал) зараз йде. Але знову ж повторюю – армагеддону жодного не буде. Не переймайтесь, ми вистоїмо і переможемо,
– наголосив Буданов.
Голова ГУР МО також розповів, що літній контрнаступ Росії вже розпочався.
Він (контрнаступ – 24 Канал) вже йде. Він почався в середині травня і триває. На жаль, він триває. Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього,
– зазначив розвідник.
Ситуація на фронті станом на вечір 12 червня: коротко
- Станом на 22 годину 12 червня відбулося 108 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
- Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ситуація в районах бойових дій складна, втім контролюється Силами оборони України.
- На Харківському напрямку відбулось 5 бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах Липців, Вовчанська та Тихого успіху не мали.
- На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 13.
- Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 14 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з оборонних позицій.
- На Лиманському напрямку агресор десять разів атакував наші позиції в районах Дружелюбівки, Тернів, Невського та Серебрянського лісу. Відомо, що 9 атак успішно відбито нашими захисниками. Тривав бій в районі Дружелюбівки.
- На Краматорському напрямку зазнали невдачі десять спроб російських окупаційних військ просунутися поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Ситуація під контролем захисників України.
- На Курахівському напрямку кількість атак ворога ввечері за вчора збільшилась до 11. Напруженою залишається ситуація в районі Красногорівки, де окупанти проявляють найбільшу активність.
- На Времівському напрямку 5 штурмових дій противника поблизу Водяного та Урожайного успіху не мали.