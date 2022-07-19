Совсем другая ситуация, чем месяц назад, – Данилов о паритете на фронте и сюрпризах на "Рамштайн"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что иностранное вооружение существенно изменило ситуацию на фронте. Нашим воинам удалось уравновесить силы с врагом.

Об этом секретарь СНБО заявил в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал. Данилов подчеркнул, что изменить ситуацию на фронте удалось благодаря достаточному количеству оружия от иностранных партнеров.

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Нужно наращивать поставки оружия

Алексей Данилов отметил, что благодаря мощной поддержке партнеров, на фронте удалось обрести паритет, то есть буквально уравновесить силы с врагом. Однако, по словам секретаря СНБО, этого недостаточно. Поэтому он отметил важность не только продолжения поставок вооружения, но и наращивание его количества.

Сейчас ситуация совсем другая, чем месяц назад. Благодаря тому, что мы получаем достаточное количество оружия от наших партнеров, мы установили определенный паритет на определенных позициях. Достаточно ли этого на сегодняшний день? К сожалению, я могу сказать, что хотелось бы больше,

– подчеркнул Данилов.

Также секретарь СНБО выразил надежду, что на новой встрече "Рамштайна" партнеры нашего государства согласятся на увеличение поставок оружия, чтобы на фронте был не паритет, а преимущество Украины.

Данилов отметил, что международные партнеры сейчас частично удовлетворяют потребности Украины в вооружении, однако поставки должны продолжаться. Сейчас, как отметил секретарь СНБО, работа по снабжению оружием длится 24 часа в сутки.

Если бы такое современное оружие было у нас в начале войны, пожалуй, мы могли бы намного быстрее это все закончить. Но нам не верили и начали давать оружие во второй половине марта,

– подчеркнул Данилов.

Встреча "Рамштайн-4": главное

11 июля министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Одной из тем переговоров стала следующая встреча министров обороны "Рамштайн".

В пресс-службе Пентагона сообщили, что четвертая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" должна состояться онлайн 20 июля.

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